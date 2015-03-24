Сбежавший в Приморье арестант – трижды судимый наркоман со стажем

Posted 24 марта 2015, 13:03
Published 24 марта 2015, 13:03
Modified 14 декабря 2023, 16:08
Updated 14 декабря 2023, 16:08
Сбежавший сегодня из-под конвоя в столице Приморья преступник уже был трижды судим. 40-летний Владимир Беспалов не имеет высшего образования и давно употребляет наркотики. В распоряжении РИА «Восток-Медиа» оказались некоторые детали «биографии» беглеца.
Беспалов родился 16 августа 1974 года в посёлке Усть-Абакан в Хакасии. Там же выдан его действующий паспорт. В Приморском крае он был зарегистрирован в Надеждинском районе (село Вольно-Надеждинское). Он имеет среднее техническое образование. Все три предыдущих судимости связаны с торговлей наркотиками. Беспалов и сам – наркоман с большим стажем. Он не имеет официальной работы и постоянных источников дохода.
Последнее уголовное дело было возбуждено по факту преступления, совершённого 30 января 2014 года. Его зарегистрировал отдел Госнаркоконтроля по городу Артёму.
Нынешнее дело возбуждено по статье 228.1 Уголовного кодекса России (часть 3, пункт б) – производство/сбыт наркотиков в значительном размере. Санкция по этой статье – от 8 до 15 лет лишения свободы.
Как сообщало агентство, сегодня, 24 марта, около 16:30 по приморскому времени (9:30 московского) мужчина напал на своих конвоиров. Они вместе с ним находились в автозаке, перевозившем подсудимого. Один полицейский был убит, второй тяжело ранен. По всему Владивостоку и в его окрестностях ведутся активные поиски убийцы. При нём находится табельное оружие одного из сотрудников полиции.