Сбежавший в Приморье арестант – трижды судимый наркоман со стажем

Как сообщало агентство, сегодня, 24 марта, около 16:30 по приморскому времени (9:30 московского) мужчина напал на своих конвоиров. Они вместе с ним находились в автозаке, перевозившем подсудимого. Один полицейский был убит, второй тяжело ранен. По всему Владивостоку и в его окрестностях ведутся активные поиски убийцы. При нём находится табельное оружие одного из сотрудников полиции.