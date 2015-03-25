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Posted 25 марта 2015, 08:15

Published 25 марта 2015, 08:15

Modified 17 сентября 2022, 10:57

Updated 17 сентября 2022, 10:57

Во Владивостоке пройдёт чемпионат по черлидингу

25 марта 2015, 08:15
Сюжет
Спорт
Победители отправятся на всероссийский этап в Москву

В предстоящую субботу, 28 марта, в столице Приморья состоится чемпионат города по черлидингу «Весенний бриз». Мероприятие будет проходить в спортивном комплексе «Восход».

Мастерство в танце и акробатике покажут около 200 спортсменов. Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» президент федерации черлидинга Приморского края Ирина Анфёрова, в рамках чемпионата также будет проведено открытое первенство Владивостока.

«В соревнованиях примут участие около 20 команд, всего зарегистрировано более 200 спортсменов. Приедут гости из Артёма, Находки и Уссурийска. Победитель, который определится 28 марта, представит наш город на всероссийском этапе в Москве, это будет в конце мая», — добавила Ирина Анфёрова.

Федерация черлидинга Приморского края работает уже седьмой год. Всё это время, по словам её президента, в регионе постоянно проходят какие-то соревнования — минимум по три раза в год. Именно сейчас, отметила собеседница агентства, в этом спорте начали проявлять активность мальчики. В предстоящих соревнованиях представителей сильного пола будет немного, но к следующим этапам ребята обещают подготовиться.

Соревнования предусматривают несколько номинаций. Участников с самыми лучшими акробатическими данными определят в номинации «чир», самых танцевальных — в категории «данс». Победителем в номинации «групповой стант» станут те, кто лучше всех продемонстрирует поддержки. Самая интересная шоу-программа победит в направлении «элит». Также среди участников выберут самый спортивный дуэт и определят лучшую черлидинговую кричалку.

Все желающие гости и жители Владивостока могут посетить соревнования абсолютно бесплатно – вход свободный.

#Денис Объедкин#Новости#Спорт
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