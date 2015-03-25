Во Владивостоке пройдёт чемпионат по черлидингу

Федерация черлидинга Приморского края работает уже седьмой год. Всё это время, по словам её президента, в регионе постоянно проходят какие-то соревнования — минимум по три раза в год. Именно сейчас, отметила собеседница агентства, в этом спорте начали проявлять активность мальчики. В предстоящих соревнованиях представителей сильного пола будет немного, но к следующим этапам ребята обещают подготовиться.