Дальневосточники подают заявки на льготную ипотеку

Сбербанк в рамках госпрограммы субсидирования ипотеки намерен выдать кредиты на 200 миллиардов рублей по льготной ставке не более 12 % годовых. Максимальная сумма кредита по программе Сбербанка составит 8 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, для жителей Дальнего Востока и других регионов – 3 миллиона рублей.