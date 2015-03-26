Дальневосточники подают заявки на льготную ипотеку

Posted 26 марта 2015, 04:17
Published 26 марта 2015, 04:17
Modified 17 сентября 2022, 14:28
Updated 17 сентября 2022, 14:28
Все кредиты по программе льготной ипотеки выданы в регионах.
«Мы отмечаем большой интерес наших клиентов к новой программе. Только за первую неделю работы программы в банк поступило уже более 20 заявок от желающих получить льготный ипотечный кредит дальневосточников», – подчеркнула директор по развитию, организации продаж и обслуживания розничного бизнеса Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» Наталья Цыкал.
Заявки на продукт «Ипотека с государственной поддержкой» Сбербанк начал принимать с 18 марта. Основные условия: ставка до и после регистрации ипотеки - не более 12 % годовых в рублях, минимальный первоначальный взнос – 20 %, максимальный срок кредита – 30 лет.
Сбербанк в рамках госпрограммы субсидирования ипотеки намерен выдать кредиты на 200 миллиардов рублей по льготной ставке не более 12 % годовых. Максимальная сумма кредита по программе Сбербанка составит 8 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, для жителей Дальнего Востока и других регионов – 3 миллиона рублей.
Обязательное условие – жильё приобретается у застройщика (в строящемся или уже построенном доме), застройщик обязательно должен работать по 214 Федеральному закону об участии в долевом строительстве.