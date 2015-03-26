Почти все муниципалитеты Приморья сократили зарплаты чиновников

Posted 26 марта 2015, 08:20
Published 26 марта 2015, 08:20
Modified 15 декабря 2023, 06:47
Updated 15 декабря 2023, 06:47
В Приморье 33 муниципалитета последовали примеру губернатора края Владимира Миклушевского, который урезал зарплату себе и своим заместителям на 10 %. Готовность сократить денежное довольствие в регионе подтвердили власти 22 районов и 11 городов. Последовать примеру главы Приморья пока не спешит только Большой Камень.
Получать меньше станут главы и их заместители в 33 муниципалитетах края. Вслед за крупными городами такое решение приняли местные власти районов. Правда, глава Пожарского района урезал себе зарплату не на 10, а на 5 %. Районные власти считают сокращение собственных зарплат необходимой мерой в условиях кризиса. «Сэкономленные деньги будут направлены на решение важных городских и сельских проблем», — сказали в муниципалитете. Единственным городом, который пока ещё не поддержал инициативу Миклушевского, стал Большой Камень.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что депутаты краевого Законодательного Собрания на прошедшем заседании приняли закон, согласно которому губернатор, его замы, парламентарии, омбудсмены, а также сотрудники избирательной комиссии и контрольно-счётной палаты лишатся 10 % от зарплаты. Однако антикризисная мера, согласно тексту документа, вводится в Приморье временно, только до 31 декабря 2015 года.