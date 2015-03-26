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Posted 26 марта 2015, 08:20

Published 26 марта 2015, 08:20

Modified 15 декабря 2023, 06:47

Updated 15 декабря 2023, 06:47

Почти все муниципалитеты Приморья сократили зарплаты чиновников

26 марта 2015, 08:20
Примеру губернатора пока не последовал только один город

В Приморье 33 муниципалитета последовали примеру губернатора края Владимира Миклушевского, который урезал зарплату себе и своим заместителям на 10 %. Готовность сократить денежное довольствие в регионе подтвердили власти 22 районов и 11 городов. Последовать примеру главы Приморья пока не спешит только Большой Камень.

Получать меньше станут главы и их заместители в 33 муниципалитетах края. Вслед за крупными городами такое решение приняли местные власти районов. Правда, глава Пожарского района урезал себе зарплату не на 10, а на 5 %. Районные власти считают сокращение собственных зарплат необходимой мерой в условиях кризиса. «Сэкономленные деньги будут направлены на решение важных городских и сельских проблем», — сказали в муниципалитете. Единственным городом, который пока ещё не поддержал инициативу Миклушевского, стал Большой Камень.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что депутаты краевого Законодательного Собрания на прошедшем заседании приняли закон, согласно которому губернатор, его замы, парламентарии, омбудсмены, а также сотрудники избирательной комиссии и контрольно-счётной палаты лишатся 10 % от зарплаты. Однако антикризисная мера, согласно тексту документа, вводится в Приморье временно, только до 31 декабря 2015 года.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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