Почти все муниципалитеты Приморья сократили зарплаты чиновников

Получать меньше станут главы и их заместители в 33 муниципалитетах края. Вслед за крупными городами такое решение приняли местные власти районов. Правда, глава Пожарского района урезал себе зарплату не на 10, а на 5 %. Районные власти считают сокращение собственных зарплат необходимой мерой в условиях кризиса. «Сэкономленные деньги будут направлены на решение важных городских и сельских проблем», — сказали в муниципалитете. Единственным городом, который пока ещё не поддержал инициативу Миклушевского, стал Большой Камень.