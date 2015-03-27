Андрей Виниченко сыграет во Владивостоке с кларнетистом из США

Андрей Виниченко приезжает с концертами на Дальний Восток довольно часто, несмотря на то, что последние годы музыкант живёт в Сеуле. В последний раз перед нынешним визитом он выступал во Владивостоке на осеннем международном джазовом фестивале в составе квартета Джесси Дэвиса. Традиционно во время джазовых выступлений каждый музыкант коллектива получает персональное время для соло – и в таких соло Виниченко неизменно удивляет зрителей техничностью, лёгкостью и вдохновенной манерой игры. Ему равно покоряются классика и джаз. В завтрашнем концерте музыканты сыграют Фантазию Луиджи Басси на темы из оперы Беллини «Пуритане», а также «Венецианский карнавал» Джампьери и Immer Kleiner Шрайнера.