Андрей Виниченко сыграет во Владивостоке с кларнетистом из США

Posted 27 марта 2015, 04:26
Published 27 марта 2015, 04:26
Modified 14 декабря 2023, 16:07
Updated 14 декабря 2023, 16:07
Завтра в большом зале Приморской филармонии можно будет увидеть и услышать любопытный творческий тандем: за рояль сядет известный на Дальнем Востоке пианист Андрей Виниченко, а фантазировать на кларнете станет американский кларнетист корейского происхождения Джерри Че. Организовать международный дуэт музыкантов помогло Генконсульство США во Владивостоке.
Андрей Виниченко приезжает с концертами на Дальний Восток довольно часто, несмотря на то, что последние годы музыкант живёт в Сеуле. В последний раз перед нынешним визитом он выступал во Владивостоке на осеннем международном джазовом фестивале в составе квартета Джесси Дэвиса. Традиционно во время джазовых выступлений каждый музыкант коллектива получает персональное время для соло – и в таких соло Виниченко неизменно удивляет зрителей техничностью, лёгкостью и вдохновенной манерой игры. Ему равно покоряются классика и джаз. В завтрашнем концерте музыканты сыграют Фантазию Луиджи Басси на темы из оперы Беллини «Пуритане», а также «Венецианский карнавал» Джампьери и Immer Kleiner Шрайнера.
Кларнетист Джерри Че получил степень бакалавра и магистра музыки в престижной Джульярдской школе в Нью-Йорке. В качестве солиста выступал с сольными концертами в США, Японии, Тайване, Корее. Джерри имеет обширный опыт работы в различных оркестрах. Ему доводилось играть в Филадельфийском оркестре, Фестивальном оркестре Вербье, Оркестре Лос-Анджелесской оперы и Сеульском филармоническом оркестре; в составе оркестра Метрополитен-Опера, Сингапурского симфонического и Малайзийского филармонического оркестров.
Сейчас кларнетист преподает в должности профессора университета Йонг-Нам в Южной Корее.