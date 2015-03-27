Книга Памяти Хабаровского края будет доступна онлайн

Posted 27 марта 2015, 00:58
Published 27 марта 2015, 00:58
Modified 14 декабря 2023, 16:09
Updated 14 декабря 2023, 16:09
В правительстве Хабаровского края в четверг, 27 марта, обсудили подготовку к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Одно из мероприятий, о котором Вячеславу Шпорту доложил заместитель председателя правительства региона по вопросам социального развития Владимир Чаюк, это оформление Книги Памяти Хабаровского края. Её электронный вариант уже в апреле будет доступен для широкого пользования на интернет-портале регионального правительства. Также на специальных флеш-носителях выйдет цифровая версия книги. По словам Владимира Чаюка, реализация проекта позволит активно использовать содержащиеся в Книге Памяти данные, а это более 90 тысяч фамилий участников войны, в образовательном процессе.
«В рамках подготовки к 70-й годовщине Победы в крае развёрнута работа по военно-патриотическому воспитанию молодёжи и населения. Традиционными в крае стали акции "Спасибо за Победу", "Звонок однополчанину", "Ветеран живёт рядом", "Нет забытым могилам", краевая "Вахта памяти" и другие. 9 мая в крае будет организована Единая минута молчания. Церемонию возложения венка и цветов на площади Славы в Хабаровске покажут в прямом эфире. К акции памяти присоединятся все муниципальные районы», — также поделился он.
Владимир Чаюк рассказал и о проекте «Лес Победы», о котором сообщало РИА «Восток-Медиа», и о том, что в рамках «Эстафеты Вечного огня» в краевую столицу привезут частицу огня от Могилы Неизвестного солдата в Москве. Это произойдёт в канун Дня Победы, к которому должна полностью завершиться реконструкция хабаровского Вечного огня.
По информации пресс-службы правительства края, в регионе сегодня проживают 9140 ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. На особом контроле находится вопрос обеспечения их жильём. С 2008 года по 1 мая 2014 года свои жилищные условия улучшил 941 ветеран войны. На 1 февраля 2015 года были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий ещё 92 ветерана войны и вдовы участников войны. Для удовлетворения их потребностей в жилье в Хабаровске ведётся строительство 60 однокомнатных квартир. Ввести их в эксплуатацию планируется уже в апреле и до 9 мая предоставить их нуждающимся. Также в крае работают четыре специальных дома ветеранов, надомное социальное обслуживание получают 708 ветеранов войны и вдов участников войны.