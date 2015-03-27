Книга Памяти Хабаровского края будет доступна онлайн

По информации пресс-службы правительства края, в регионе сегодня проживают 9140 ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. На особом контроле находится вопрос обеспечения их жильём. С 2008 года по 1 мая 2014 года свои жилищные условия улучшил 941 ветеран войны. На 1 февраля 2015 года были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий ещё 92 ветерана войны и вдовы участников войны. Для удовлетворения их потребностей в жилье в Хабаровске ведётся строительство 60 однокомнатных квартир. Ввести их в эксплуатацию планируется уже в апреле и до 9 мая предоставить их нуждающимся. Также в крае работают четыре специальных дома ветеранов, надомное социальное обслуживание получают 708 ветеранов войны и вдов участников войны.