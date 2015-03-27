В Лесозаводске открылcя новый спорткомплекс

Posted 27 марта 2015, 00:35
Published 27 марта 2015, 00:35
Modified 17 сентября 2022, 10:57
Updated 17 сентября 2022, 10:57
В Лесозаводске накануне состоялось открытие нового спортивного комплекса. Его построили на деньги краевого и муниципального бюджетов, потратив в общей сложности 93 миллиона рублей. Краевая казна выделила средства в рамках финансирования поручения губернатора Владимира Миклушевского.
Директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов поздравил собравшихся и напомнил, что строительство спортивной инфраструктуры в отдалённых районах края – важная задача, ведь многие прославленные спортсмены Приморья выросли в глубинке.
Новый спорткомплекс состоит из двух этажей и вмещает универсальный спортивный зал с трибунами на 154 и 235 зрителей, раздевалки, душевые, тренерские комнаты и кабинет врача. Здесь будут работать детские спортивные секции по волейболу, баскетболу, лёгкой атлетике. Кроме того, залы станут тренировочной площадкой для местных сборных по волейболу и баскетболу. В этом же комплексе школьников ждут уроки физкультуры и соревнования различного уровня.
В 2014 году в Приморье появилось 5 новых крупных спортивных объектов. Это спортивный комплекс «Шахтёр» в посёлке Липовцы, стадион «Юбилейный» в селе Вольно-Надеждинское, спортивный комплекс в селе Хороль и спортивный зал в Дальнереченске.
В этом году планируется завершить строительство спорткомплекса в Смоляниново, мини-футбольного поля в Кавалерово, стадиона в Черниговке. В 2016 году закончится реконструкция спорткомплекса в посёлке Пластун, спорткомплексов «Гранит» и «Вертикаль» в Дальнегорске.