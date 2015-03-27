В Лесозаводске открылcя новый спорткомплекс

Новый спорткомплекс состоит из двух этажей и вмещает универсальный спортивный зал с трибунами на 154 и 235 зрителей, раздевалки, душевые, тренерские комнаты и кабинет врача. Здесь будут работать детские спортивные секции по волейболу, баскетболу, лёгкой атлетике. Кроме того, залы станут тренировочной площадкой для местных сборных по волейболу и баскетболу. В этом же комплексе школьников ждут уроки физкультуры и соревнования различного уровня.