Во Владивостоке не позволят перестроить здание на Партизанском

Posted 27 марта 2015, 03:15
Published 27 марта 2015, 03:15
Modified 17 сентября 2022, 10:57
Updated 17 сентября 2022, 10:57
Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края остановили незаконную реконструкцию здания на Партизанском проспекте, 20 во Владивостоке.
Инспекторы планово проверяли соблюдение градостроительного законодательства в Ленинском районе Владивостока - и выявили, что на Партизанском проспекте безо всякого официального разрешения собственник административного здания решил реконструировать его. Хотя здание принадлежит ООО «Камелот», для того, чтобы вести его переделку, по закону, нужны проект и положительное заключение экспертизы по проектной документации. Строители принялись за работу в 2014 году.
По данным инспекции стройнадзора, собственника этого дома на Партизанском проспекте уже неоднократно привлекали к административной ответственности.
«В марте текущего года за неисполнение предписания ООО «Камелот» решением Арбитражного суда Приморского края получило штраф в размере 50 тысяч рублей. В случае продолжения противоправных действий инспекция применит более жёсткие и исчерпывающие меры административного воздействия», – отметили инспекторы.