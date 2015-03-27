Во Владивостоке не позволят перестроить здание на Партизанском

Инспекторы планово проверяли соблюдение градостроительного законодательства в Ленинском районе Владивостока - и выявили, что на Партизанском проспекте безо всякого официального разрешения собственник административного здания решил реконструировать его. Хотя здание принадлежит ООО «Камелот», для того, чтобы вести его переделку, по закону, нужны проект и положительное заключение экспертизы по проектной документации. Строители принялись за работу в 2014 году.