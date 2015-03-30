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Posted 30 марта 2015, 07:12

Published 30 марта 2015, 07:12

Modified 17 сентября 2022, 14:28

Updated 17 сентября 2022, 14:28

Детство XXI века представят во Владивостоке

30 марта 2015, 07:12
Сюжет
Маркетинговый центр "Реклисс"
Выставка товаров и услуг для детей и будущих мам пройдёт в краевом центре Приморья в мае

31 мая с 10 до 18 часов в здании на набережной Цесаревича (литера 22) Владивостока горожан и гостей краевого центра Приморья ждёт «Детство XXI века».

Вход СВОБОДНЫЙ!

Крупнейшая выставка товаров и услуг для детей и будущих мам «Детство XXI века» приурочена ко Дню защиты детей.

Организаторы подарят настоящий праздник самым маленьким жителям Владивостока. В программе: весёлые артисты - аниматоры, фотосессия и фото на память, розыгрыши подарков и призов, мастер-классы для детей.

В этот день состоится аукцион детских поделок, вырученные деньги с которого будут перечислены в Дом ребёнка.

Выставка «Детство XXI века» собирает компании, работающие в различных сферах деятельности:

• медицина для детей

• развивающие центры, частные сады, школы, психологические центры и т.п.

• игровые развлекательные центры

• праздничные агентства

• игрушки, одежда и другие товары для детей

• детский туризм

• базы отдыха

• детский спорт

• продукты питания для детей

• услуги и товары для будущих мам

• другое

Организаторы приглашают компании данных сфер деятельности к участию в выставке-ярмарке!

Справки по телефонам:

8 (432) 240-48-74,

8 (924) 439-94-53,

8 (432) 299-20-11.

Подарим праздник детям вместе!

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Маркетинговый центр "Реклисс"
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