Детство XXI века представят во Владивостоке

Posted 30 марта 2015, 07:12
Published 30 марта 2015, 07:12
Modified 17 сентября 2022, 14:28
Updated 17 сентября 2022, 14:28
31 мая с 10 до 18 часов в здании на набережной Цесаревича (литера 22) Владивостока горожан и гостей краевого центра Приморья ждёт «Детство XXI века».
Вход СВОБОДНЫЙ!
Крупнейшая выставка товаров и услуг для детей и будущих мам «Детство XXI века» приурочена ко Дню защиты детей.
Организаторы подарят настоящий праздник самым маленьким жителям Владивостока. В программе: весёлые артисты - аниматоры, фотосессия и фото на память, розыгрыши подарков и призов, мастер-классы для детей.
В этот день состоится аукцион детских поделок, вырученные деньги с которого будут перечислены в Дом ребёнка.
Выставка «Детство XXI века» собирает компании, работающие в различных сферах деятельности:
• медицина для детей
• развивающие центры, частные сады, школы, психологические центры и т.п.
• игровые развлекательные центры
• праздничные агентства
• игрушки, одежда и другие товары для детей
• детский туризм
• базы отдыха
• детский спорт
• продукты питания для детей
• услуги и товары для будущих мам
• другое
Организаторы приглашают компании данных сфер деятельности к участию в выставке-ярмарке!
Справки по телефонам:
8 (432) 240-48-74,
8 (924) 439-94-53,
8 (432) 299-20-11.
Подарим праздник детям вместе!