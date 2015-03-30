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Posted 30 марта 2015, 08:23

Published 30 марта 2015, 08:23

Modified 17 сентября 2022, 10:57

Updated 17 сентября 2022, 10:57

В Петропавловске-Камчатском ликвидируют уличные свалки

30 марта 2015, 08:23
Уже 15 контейнерных площадок очищены от мусора

Несмотря на то, что снег в столице Камчатского края ещё не думает таять, власти стараются заботиться о санитарном состоянии города. По-прежнему во многих микрорайонах затруднено движение автотранспорта, однако на днях коммунальщики ликвидировали 15 свалок твёрдых бытовых отходов.

Как сообщили сотрудники инспекции государственного экологического надзора, свалки убраны с контейнерных площадок, расположенных на улицах Академика Курчатова, Академика Королева, Звездной, Виталия Кручины, Ларина, Беринга и Вилюйской.

"Ранее по проблемным адресам в городскую администрацию и управление благоустройства было внесено свыше 30 предписаний об устранении нарушений природоохранного законодательства, — рассказали сотрудники инспекции. — 31 марта государственные экологические инспекторы проведут очередной рейд — теперь по территории южной части города".

Сейчас жители столицы Камчатки жалуются на плохую санитарную обстановку на улицах Пономарева, Океанской, К. Драбкина, Красной сопке, Петропавловском шоссе. По всем адресам будут организованы проверки. В соответствии с требованиями СанПин и правил благоустройства, в летний период вывоз отходов с контейнерных площадок должен осуществляться ежедневно, в зимний — не реже одного раза в три дня. За нарушение этих требований коммунальщики должны будут заплатить штраф.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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