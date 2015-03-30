В Петропавловске-Камчатском ликвидируют уличные свалки

Сейчас жители столицы Камчатки жалуются на плохую санитарную обстановку на улицах Пономарева, Океанской, К. Драбкина, Красной сопке, Петропавловском шоссе. По всем адресам будут организованы проверки. В соответствии с требованиями СанПин и правил благоустройства, в летний период вывоз отходов с контейнерных площадок должен осуществляться ежедневно, в зимний — не реже одного раза в три дня. За нарушение этих требований коммунальщики должны будут заплатить штраф.