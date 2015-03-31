Герои Отечества вернутся в родную землю

«В этом году мы отмечаем юбилей Победы. Сейчас с каждым годом мы всё полнее узнаём историю Великой войны, открывая архивные данные, идентифицируя останки павших воинов, восстанавливая по крупицам ход всех боевых действий. И то, что мы вернём на родину прах наших земляков, своей жизнью отстоявших свободу, дадим им возможность успокоиться в родной земле, для меня является одной из важнейших миссий на своём посту секретаря. Горжусь тем, что мы примем участие в такой значимой церемонии», – так прокомментировала своё участие в церемонии передачи праха Людмила Талабаева.