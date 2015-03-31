Герои Отечества вернутся в родную землю

Posted 31 марта 2015, 08:17
Published 31 марта 2015, 08:17
Modified 17 сентября 2022, 14:28
Updated 17 сентября 2022, 14:28
2 апреля в Смоленской области состоится передача праха красноармейцев, погибших в боях с фашистскими захватчиками за свободу Отчизны на древней смоленской земле, делегации из Приморского края. Осенью 2014 года под деревней Вязьмой поисковики отряда «Каскад» обнаружили останки павших на полях Великой Отечественной войны советских солдат. После проведения идентификации выяснилось, что на фронт они призывались из Приморского края.
В начале апреля прах героев доставят домой. Как отметила секретарь регионального отделения «Единой России» Людмила Талабаева, в 70-ю годовщину Победы «крайне важно, что мы можем вернуть в Приморье ещё один фрагмент его исторической памяти».
«В этом году мы отмечаем юбилей Победы. Сейчас с каждым годом мы всё полнее узнаём историю Великой войны, открывая архивные данные, идентифицируя останки павших воинов, восстанавливая по крупицам ход всех боевых действий. И то, что мы вернём на родину прах наших земляков, своей жизнью отстоявших свободу, дадим им возможность успокоиться в родной земле, для меня является одной из важнейших миссий на своём посту секретаря. Горжусь тем, что мы примем участие в такой значимой церемонии», – так прокомментировала своё участие в церемонии передачи праха Людмила Талабаева.
Вместе с лидером приморских единороссов в церемонии примет участие руководитель партийного проекта «Историческая память» Павел Гетман. Перед передачей останков пройдёт церемония подписания договора о сотрудничестве по захоронению между отделениями партии «Единая Россия» Приморского края и Смоленской области. Ожидается, что на церемонию приедет секретарь Ленсовета партии Сергей Неверов.