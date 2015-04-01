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Posted 1 апреля 2015, 04:02

Published 1 апреля 2015, 04:02

Modified 17 сентября 2022, 14:28

Updated 17 сентября 2022, 14:28

Сеть четвёртого поколения доступна более 60 % населения Приморья

1 апреля 2015, 04:02
Количество пользователей 4G МТС в крае увеличилось в 1,5 раза

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» сообщает о росте популярности услуги высокоскоростного мобильного Интернета 4G среди жителей Приморского края: с начала 2015 года число абонентов МТС, пользующихся мобильным доступом в Интернет на скорости до 75 Мегабит в секунду (Мбит/с), увеличилось в 1,5 раза.

Воспользоваться сетью LTE МТС могут жители в двенадцати населённых пунктах – городах Владивосток, Уссурийск, Находка, Артём, Арсеньев, Партизанск, Спасск-Дальний, Большой Камень, Фокино, Дальнереченск и крупных посёлках Трудовое и Угловое. Сеть четвёртого поколения доступна более 60 процентам населения Приморского края. Благодаря столь активному развитию сетей 4G спрос на качественный доступ в Интернет растёт быстрыми темпами: только за первые месяцы 2015 года количество пользователей сети LTE в крае увеличилось на 50 %.

Несомненными лидерами по темпам прироста пользователей высокоскоростного Интернета стали жители Партизанска, где количество абонентов, пользующихся сетью 4G, увеличилось в 2,2 раза. На втором месте жители Арсеньева – 1,6 раза, на третьем – находкинцы. По статистике, самым распространённым устройством для «серфинга» в сети четвёртого поколения является смартфон, им пользуется 80 процентов всех пользователей сети LTE МТС в Приморье.

«При развитии сети LTE в Приморском крае мы специально уделяли внимание не только крупным городам и административным центрам, таким как Владивосток, Находка и Уссурийск, но также и относительно небольшим населённым пунктам, где существует проблема с предоставлением услуг проводного Интернета. Такое решение позволило жителям муниципальных районов, где ранее услуги Интернета не предоставлялись, подключаться к сети как с мобильного устройства, так и дома с компьютера. При этом примечательно то, что именно в небольших посёлках спрос на продвинутые модели LTE-модемов и роутеров в два раза выше, чем в городах», — рассказала директор МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Ольга Устинова.

Сеть LTE МТС обеспечивает высокоскоростной и надёжный доступ в Интернет, что позволяет смотреть потоковое HD-видео, «серфить» в Сети, работать удалённо, а также принимать участие в вебинарах и видеоконференциях, что требует высоких скоростей и безупречного качества соединения.

Развитие LTE МТС в России

По итогам 2014 года МТС запустила LTE-сети в 76 регионах страны, тем самым общее количество регионов, где абонентам МТС доступна сеть LTE, достигло 76. МТС открыла LTE-роуминг для своих абонентов в 32 странах мира, увеличив общее количество стран с LTE-роумингом до 34.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#МТС
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