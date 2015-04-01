Сеть четвёртого поколения доступна более 60 % населения Приморья

«При развитии сети LTE в Приморском крае мы специально уделяли внимание не только крупным городам и административным центрам, таким как Владивосток, Находка и Уссурийск, но также и относительно небольшим населённым пунктам, где существует проблема с предоставлением услуг проводного Интернета. Такое решение позволило жителям муниципальных районов, где ранее услуги Интернета не предоставлялись, подключаться к сети как с мобильного устройства, так и дома с компьютера. При этом примечательно то, что именно в небольших посёлках спрос на продвинутые модели LTE-модемов и роутеров в два раза выше, чем в городах», — рассказала директор МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Ольга Устинова.