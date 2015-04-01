В Хабаровске вокруг инновационного садика случился скандал

«Мы хотели устроить старшего сына хоть в какое-то другое учебное заведение, но нам твёрдо сказали, что за нами закреплено именно место в будущем центре образования, — рассказала молодая мама Алёна Сяваева. — И вот, когда время подошло к открытию, нам вдруг позвонили из садика и сказали, что мы туда не попадаем. В таком положении оказались около двух сотен родителей».