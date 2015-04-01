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Posted 1 апреля 2015, 08:54

Published 1 апреля 2015, 08:54

Modified 14 декабря 2023, 16:09

Updated 14 декабря 2023, 16:09

В Хабаровске вокруг инновационного садика случился скандал

1 апреля 2015, 08:54
Дошкольное учреждение отказало в местах сотням родителей, чьи дети уже были записаны в группы

Громкий скандал разгорается вокруг недавно открывшегося детского сада при краевом центре образования на улице Павла Морозова в Южном округе Хабаровска. РИА «Восток-Медиа» в начале марта подробно писало об этом уникальном учебном заведении, которое обеспечено высокотехнологичным современным оборудованием и объединяет в единый комплекс различные ступени обучения.

«Детсад XXI века» расположен в новом микрорайоне Строитель, где особенно много молодых семей с маленькими детьми. Ещё год назад чиновники начали записывать жителей близлежащих кварталов в ещё недостроенный инновационный садик по месту жительства.

«Мы хотели устроить старшего сына хоть в какое-то другое учебное заведение, но нам твёрдо сказали, что за нами закреплено именно место в будущем центре образования, — рассказала молодая мама Алёна Сяваева. — И вот, когда время подошло к открытию, нам вдруг позвонили из садика и сказали, что мы туда не попадаем. В таком положении оказались около двух сотен родителей».

Сейчас родители, чьи дети неожиданно лишились мест в образовательном учреждении, вынуждены заново обивать пороги администрации Южного округа. Запись в детские сады идёт раз в неделю в одном кабинете с 14:00 до 18:00. Родители сами ведут список желающих попасть за заветную дверь. Шутят, стоим в одной очереди, чтобы попасть в другую очередь на места для детей.

«Мы не можем понять, что такое произошло, почему моему ребёнку не досталось места в этом саду, — возмущается, ожидая своей очереди на приём, мама Кристина Гавриленко. — У нас такое подозрение, что наши места просто перераспределили «блатным» родителям, которые детей своих привозят на машинах с личными водителями. А наших детей просто выкинули».

Директор детского сада при краевом центре образования Наталья Шишкина сочувствует родителям, чьи дети остались без мест. Однако, по её словам, распределением занимались более высокопоставленные структуры. В городском управлении образования чиновник на условиях анонимности сообщила журналистам, что их «подставило» краевое министерство образования и науки. Там, в свою очередь, заявляют, что городские управленцы подали списки из 400 желающих устроиться в новом детском саду, хотя он рассчитан только на 230 человек.

Сейчас чиновники ищут свободные места для лишившихся перспектив устроить своих детей в «садик XXI века» родителей в других дошкольных учреждениях города. Благополучно удалось решить судьбу уже двух десятков человек. Полностью закрыть проблему получится только летом, после того, как состоится очередной выпуск в детсадах города.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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