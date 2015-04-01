За сутки в Приморье пострадали два подростка на мопедах

Первое ДТП случилось в Лесозаводске на перекрёстке улиц Амурской и Марковской в полдень. 18-летний водитель мопеда не предоставил преимущество в движении микрогрузовику Mitsubishi Canter и спровоцировал столкновение. В аварии пострадали водитель и его 17-летний пассажир: обоих медики доставили в больницу с травмами головы и грудной клетки. Инспекторы ГИБДД составили на мотовладельца протокол за управление транспортом без прав. Парень заплатит от 5 до 15 тысяч рублей штрафа.