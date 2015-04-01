За сутки в Приморье пострадали два подростка на мопедах

Posted 1 апреля 2015, 02:22
Published 1 апреля 2015, 02:22
Modified 14 декабря 2023, 16:07
Updated 14 декабря 2023, 16:07
За минувшие сутки на дорогах Приморья пострадали два подростка — пассажир и водитель мопедов. Из-за невнимательности, недостатка опыта и отсутствия прав соответствующей категории владельцы двухколёсного транспорта столкнулись с автомобилями.
Первое ДТП случилось в Лесозаводске на перекрёстке улиц Амурской и Марковской в полдень. 18-летний водитель мопеда не предоставил преимущество в движении микрогрузовику Mitsubishi Canter и спровоцировал столкновение. В аварии пострадали водитель и его 17-летний пассажир: обоих медики доставили в больницу с травмами головы и грудной клетки. Инспекторы ГИБДД составили на мотовладельца протокол за управление транспортом без прав. Парень заплатит от 5 до 15 тысяч рублей штрафа.
Спустя полтора часа в Советском районе Владивостока недалеко от дома 33 на улице Русской мопед, которым управлял 17-летний подросток, столкнулся с автомобилем Toyota Mark II. 34-летний мужчина за рулём иномарки поворачивал налево, а парень не уступил ему дорогу. Несовершеннолетний не получил серьёзных травм, так как ехал в шлеме. Тем не менее ему придётся заплатить штраф за управление мопедом без прав.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало статистику Госавтоинспекции по участившимся авариям с участием мототранспорта. Так, за прошедшую неделю зафиксировано 7 ДТП с мотоциклами и мопедами.
Всего за минувшие сутки на дорогах края произошло 459 аварий, в них пострадали 10 человек.