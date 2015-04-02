Большинство экипажа "Дальнего Востока", вероятно, работало нелегально

По уточнённой информации с официального сайта МЧС России, на борту затонувшего судна находились 25 приморцев, 16 сахалинцев, три хабаровчанина, якут, амурчанин, а также жители ряда других регионов России и зарубежных стран. В крушении 63 человека выжили, 54 погибли, судьба остальных пока неизвестна. Семь человек находятся в тяжёлом состоянии, однако транспортировать их вертолётом невозможно из-за погодных условий, отметил заместитель начальник ДВРЦ МЧС России Тимур Тедеев. Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», тела рыбаков доставят на Сахалин. Всех выживших и погибших на борт принимает судно «Андромеда». Поиски продолжаются, в настоящий момент общая площадь района поисковых работ составляет 8,5 тысячи квадратных километров.