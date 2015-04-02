Большинство экипажа "Дальнего Востока", вероятно, работало нелегально

Posted 2 апреля 2015, 12:57
Published 2 апреля 2015, 12:57
Modified 15 декабря 2023, 06:47
Updated 15 декабря 2023, 06:47
На борту потерпевшего крушение рыболовецкого траулера «Дальний Восток», возможно, было много нелегальных работников. Об этом сообщил президент Дальневосточной ассоциации морских капитанов Петр Осичанский. Когда судно вышло в море из порта Владивостока, на борту находилось чуть больше 60 человек. На момент крушения экипаж траулера составлял 132 моряка и пассажира.
По уточнённой информации с официального сайта МЧС России, на борту затонувшего судна находились 25 приморцев, 16 сахалинцев, три хабаровчанина, якут, амурчанин, а также жители ряда других регионов России и зарубежных стран. В крушении 63 человека выжили, 54 погибли, судьба остальных пока неизвестна. Семь человек находятся в тяжёлом состоянии, однако транспортировать их вертолётом невозможно из-за погодных условий, отметил заместитель начальник ДВРЦ МЧС России Тимур Тедеев. Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», тела рыбаков доставят на Сахалин. Всех выживших и погибших на борт принимает судно «Андромеда». Поиски продолжаются, в настоящий момент общая площадь района поисковых работ составляет 8,5 тысячи квадратных километров.
Пока специалисты осторожно говорят о причинах трагедии. Есть две версии, одну из которых обсудили участники селекторного совещания под руководством заместителя министра МЧС России Сергея Шлякова. Обсуждалось, что крушение могло произойти из-за слабой остойчивости, сильного бокового волнения, а также одновременного поднятия и опускания двух тралов. Однако Следственный комитет России официально заявил, что наиболее вероятной версией затопления является столкновение с препятствием. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.