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Posted 2 апреля 2015, 12:57

Published 2 апреля 2015, 12:57

Modified 15 декабря 2023, 06:47

Updated 15 декабря 2023, 06:47

Большинство экипажа "Дальнего Востока", вероятно, работало нелегально

2 апреля 2015, 12:57
Сюжет
Происшествие
Когда траулер вышел из Владивостока, на борту было не больше 60 человек

На борту потерпевшего крушение рыболовецкого траулера «Дальний Восток», возможно, было много нелегальных работников. Об этом сообщил президент Дальневосточной ассоциации морских капитанов Петр Осичанский. Когда судно вышло в море из порта Владивостока, на борту находилось чуть больше 60 человек. На момент крушения экипаж траулера составлял 132 моряка и пассажира.

По уточнённой информации с официального сайта МЧС России, на борту затонувшего судна находились 25 приморцев, 16 сахалинцев, три хабаровчанина, якут, амурчанин, а также жители ряда других регионов России и зарубежных стран. В крушении 63 человека выжили, 54 погибли, судьба остальных пока неизвестна. Семь человек находятся в тяжёлом состоянии, однако транспортировать их вертолётом невозможно из-за погодных условий, отметил заместитель начальник ДВРЦ МЧС России Тимур Тедеев. Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», тела рыбаков доставят на Сахалин. Всех выживших и погибших на борт принимает судно «Андромеда». Поиски продолжаются, в настоящий момент общая площадь района поисковых работ составляет 8,5 тысячи квадратных километров.

Пока специалисты осторожно говорят о причинах трагедии. Есть две версии, одну из которых обсудили участники селекторного совещания под руководством заместителя министра МЧС России Сергея Шлякова. Обсуждалось, что крушение могло произойти из-за слабой остойчивости, сильного бокового волнения, а также одновременного поднятия и опускания двух тралов. Однако Следственный комитет России официально заявил, что наиболее вероятной версией затопления является столкновение с препятствием. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

#Денис Объедкин#Новости#Дальний Восток#Происшествие
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