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Posted 6 апреля 2015, 04:26

Published 6 апреля 2015, 04:26

Modified 14 декабря 2023, 16:10

Updated 14 декабря 2023, 16:10

Администрация Приморья позовёт инвесторов на Русский остров

6 апреля 2015, 04:26
Хотя земли будущей ТОР пока не переданы в гражданский оборот

В администрации Приморского края состоялось совещание, предметом которого стало создание территории опережающего социально-экономического развития «Остров Русский». Его провёл новый вице-губернатор Сергей Нехаев, в компетенцию которого входит планирование стратегии развития Приморья.

По задумке разработчиков, «Остров Русский» должен стать инновационно-технологическим и культурным центром России в АТР. Участники совещания обсудили перспективность привлечения инвестиций под разные проекты. Наиболее значимыми решено считать разработки Дальневосточного федерального университета.

Сегодня университет является участником 20 технологических платформ. В качестве базовых для развития потенциала создаваемой ТОСЭР могут стать проекты лабораторного комплекса, создание технопарка, инновационного кластера по подводным технологиям и морскому приборостроению, организация бизнес-инкубатора и строительство центра ядерной медицины.

При этом на совещании прозвучало опасение, что инвесторов трудно привлекать, пока не решён вопрос передачи военных земель острова в гражданский оборот. Однако администратор по созданию территории Евгений Полянский считает, что это не должно тормозить процесс.

«До момента решения земельного вопроса и начала формирования участков можно подготовить предварительные презентационные проекты для инвесторов. Всегда можно объяснить заинтересованным сторонам, что более точные расчёты будут сформированы позднее», – подчеркнул он.

На острове Русском планируется создание технико-внедренческого парка, на территории которого будут сконцентрированы инновации и разработки в науке, исследованиях, культуре. Здесь смогут разместить свои представительства и кафедры исследовательские центры крупных российских холдингов, государственных и оборонных компаний. О готовности разместить своё представительство на острове Русском уже заявил фонд «Сколково».

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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