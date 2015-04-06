Администрация Приморья позовёт инвесторов на Русский остров

Posted 6 апреля 2015, 04:26
Published 6 апреля 2015, 04:26
Modified 14 декабря 2023, 16:10
Updated 14 декабря 2023, 16:10
В администрации Приморского края состоялось совещание, предметом которого стало создание территории опережающего социально-экономического развития «Остров Русский». Его провёл новый вице-губернатор Сергей Нехаев, в компетенцию которого входит планирование стратегии развития Приморья.
По задумке разработчиков, «Остров Русский» должен стать инновационно-технологическим и культурным центром России в АТР. Участники совещания обсудили перспективность привлечения инвестиций под разные проекты. Наиболее значимыми решено считать разработки Дальневосточного федерального университета.
Сегодня университет является участником 20 технологических платформ. В качестве базовых для развития потенциала создаваемой ТОСЭР могут стать проекты лабораторного комплекса, создание технопарка, инновационного кластера по подводным технологиям и морскому приборостроению, организация бизнес-инкубатора и строительство центра ядерной медицины.
При этом на совещании прозвучало опасение, что инвесторов трудно привлекать, пока не решён вопрос передачи военных земель острова в гражданский оборот. Однако администратор по созданию территории Евгений Полянский считает, что это не должно тормозить процесс.
«До момента решения земельного вопроса и начала формирования участков можно подготовить предварительные презентационные проекты для инвесторов. Всегда можно объяснить заинтересованным сторонам, что более точные расчёты будут сформированы позднее», – подчеркнул он.
На острове Русском планируется создание технико-внедренческого парка, на территории которого будут сконцентрированы инновации и разработки в науке, исследованиях, культуре. Здесь смогут разместить свои представительства и кафедры исследовательские центры крупных российских холдингов, государственных и оборонных компаний. О готовности разместить своё представительство на острове Русском уже заявил фонд «Сколково».