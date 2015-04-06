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Posted 6 апреля 2015, 02:53

Published 6 апреля 2015, 02:53

Modified 17 сентября 2022, 10:55

Updated 17 сентября 2022, 10:55

Учёный из Комсомольска-на-Амуре получил 1 миллион рублей от "Сколково"

6 апреля 2015, 02:53
Также он прошёл в финал конкурса "Молодой инноватор — 2015"

Делегация Хабаровского края завершила участие в конкурсном отборе всероссийского стартап-тура «Сколково», который прошёл во Владивостоке и объединил молодёжь со всего ДФО. Свои инновационные проекты представили 9 учёных из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, четверо из них заняли призовые места в различных номинациях. Один миллион рублей на реализацию программы «Старт» и приглашение на финал конкурса «Молодой инноватор — 2015» получил магистрант Комсомольского-на-Амуре технического университета Александр Ульянов. Его проект «Устройство визуализации ввода эндотрахеальной трубки» признано лучшим в области биомедицинских технологий. До этого учёный стал победителем программы «Умник» фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Второе место в номинации «Энергоэффективные технологии» занял хабаровчанин Алексей Ким с проектом автономной энергетической установки «Мини-ТЭС». Третьим в этой же номинации стал Дмитрий Киба. Инноватор из Комсомольска-на-Амуре презентовал энергосберегающую интеллектуальную систему освещения Smart Light. Четвёртый призёр от Хабаровского края — Александр Мешков. Его разработка для детей — «Образовательный набор по основам электротехники и электроники «Кубики» отмечена третьим местом и сертификатом на участие в менторской программе «Инфраструктура детства» от ассоциации предприятий индустрии детских товаров.

Как сообщает пресс-служба правительства края, также все призёры получили приглашения на участие в финале ежегодной всероссийской стартап-конференции Startup Village 2015 вне конкурса. Мероприятие состоится в июне в Москве. Всероссийский стартап-тур проводится фондом «Сколково» уже четвёртый год подряд.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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