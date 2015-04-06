Учёный из Комсомольска-на-Амуре получил 1 миллион рублей от "Сколково"

Делегация Хабаровского края завершила участие в конкурсном отборе всероссийского стартап-тура «Сколково», который прошёл во Владивостоке и объединил молодёжь со всего ДФО. Свои инновационные проекты представили 9 учёных из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, четверо из них заняли призовые места в различных номинациях. Один миллион рублей на реализацию программы «Старт» и приглашение на финал конкурса «Молодой инноватор — 2015» получил магистрант Комсомольского-на-Амуре технического университета Александр Ульянов. Его проект «Устройство визуализации ввода эндотрахеальной трубки» признано лучшим в области биомедицинских технологий. До этого учёный стал победителем программы «Умник» фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.