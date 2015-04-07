Судно "Андромеда" с жертвами крушения на борту прибыло в Корсаков

Министр социальной защиты Сахалинской области Елена Касьянова поделилась, что уже принято решение о материальной компенсации для пострадавших. Выжившие рыбаки получат от властей 200 тысяч рублей, родственники погибших — один миллион. Компания-судовладелец ООО «Магеллан» сообщила, что компенсации будут, но после проверок со стороны правоохранительных органов и возбуждения уголовного дела, и заявила, что с выплатой возможны проблемы. В свою очередь официальный представитель следственного комитета России Владимир Маркин уточнил, что попытка шантажа не увенчается успехом. Судовладельцу придётся ответить по закону и выплатить компенсацию. Следователи объявили в международный розыск сбежавшего за границу генерального директора «Магеллана» Егора Гащенко, его заместитель задержан.