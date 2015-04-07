Судно "Андромеда" с жертвами крушения на борту прибыло в Корсаков

Posted 7 апреля 2015, 00:28
Published 7 апреля 2015, 00:28
Modified 14 декабря 2023, 16:09
Updated 14 декабря 2023, 16:09
Судно «Андромеда», на борту которого находятся 35 спасённых рыбаков с затонувшего траулера «Дальний Восток» и тела 56 погибших, прибыло в пункт своего назначения — сахалинский порт Корсаков. Жертвы кораблекрушения получат еду и тёплые вещи, пройдут медицинское обследование и разместятся в гостиницах.
««Андромеда» встала на рейд и ждёт проводки к причалу порта», — сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на морской спасательный подцентр «Южно-Сахалинск» (МСПЦ). Судно «Справедливый», которое везёт ещё 25 спасённых рыбаков, находится в пути. Ему пришлось обойти опасный участок в районе мыса Анива, где скопились выносные льды. Представители МСПЦ уточняют, что и «Справедливый» также скоро прибудет в Корсаков.
63 рыбакам с затонувшего траулера удалось выжить, 56 человека погибли, судьба ещё 13 остаётся неизвестной. 60 спасённых членов экипажа отправлены на Сахалин, ещё трое проходят лечение в магаданской областной больнице, куда их доставил вертолёт МЧС.
В порту Корсаков развернут мобильный пункт УМЧС, где прибывшие моряки получат горячую еду и тёплые вещи. Здесь дежурят медики и психологи, а специалисты делают всё возможное, чтобы скорее отправить иностранных членов экипажа на родину. Как только завершится процедура оформления выживших, автобусы доставят жертв кораблекрушения в больницы, где они пройдут медобследование. Те, кто нуждается в лечении, останутся под наблюдением врачей, остальные разместятся в пяти гостиницах города, где для них и их семей забронированы номера.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что 7 апреля в Приморье и на Сахалине объявлен траур по жертвам крушения большого автономного морозильного траулера «Дальний Восток». Сегодня специальный чартерный рейс из Владивостока доставит родственников рыбаков на Сахалин. Как рассказала заместитель начальника отдела экстренного реагирования центра психологической помощи МЧС России Лидия Тимофеева, на горячую линию министерства поступило полторы тысячи звонков. К спасателям обращаются не только близкие пострадавших и погибших, но и посторонние люди, желающие помочь.
Министр социальной защиты Сахалинской области Елена Касьянова поделилась, что уже принято решение о материальной компенсации для пострадавших. Выжившие рыбаки получат от властей 200 тысяч рублей, родственники погибших — один миллион. Компания-судовладелец ООО «Магеллан» сообщила, что компенсации будут, но после проверок со стороны правоохранительных органов и возбуждения уголовного дела, и заявила, что с выплатой возможны проблемы. В свою очередь официальный представитель следственного комитета России Владимир Маркин уточнил, что попытка шантажа не увенчается успехом. Судовладельцу придётся ответить по закону и выплатить компенсацию. Следователи объявили в международный розыск сбежавшего за границу генерального директора «Магеллана» Егора Гащенко, его заместитель задержан.
В настоящий момент в качестве основной версии случившегося дознаватели рассматривают потерю остойчивости судна, а судовладелец пытается обвинить в трагедии капитана Александра Притоцкого. Однако, по словам бывшей коллеги моряка Натальи Филимоновой, он всегда отличался профессионализмом и был одним из самых лучших капитанов Сахалина. Тем не менее следствию удалось выяснить, что на траулере не пополнялись запасы топлива, было недостаточно спасательных средств, а количество людей на борту в момент трагедии превышало норму.