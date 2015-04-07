В Приморье объявлен конкурс чудесных мест

В течение года состоятся несколько автопробегов по конкурсным объектам – участники посетят заявленные достопримечательности, встретятся с представителями администраций районов, общественных организаций, местной туриндустрии, проведут семинары по вопросам развития въездного и внутреннего туризма, сохранения окружающей среды на территории края. Результаты мониторинга будут переданы руководителям муниципальных образований и администрации Приморского края. Первый десятидневный автопробег запланирован на начало июня от Надеждинского до Лазовского района.