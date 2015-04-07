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Posted 7 апреля 2015, 01:20

Published 7 апреля 2015, 01:20

Modified 17 сентября 2022, 10:55

Updated 17 сентября 2022, 10:55

В Приморье объявлен конкурс чудесных мест

7 апреля 2015, 01:20
Каждый район может предложить "визитную карточку" для туристов

В Приморье начался конкурс «7 чудес Приморского края», организованный редакцией журнала «7 чудес» и туристско-информационным центром Приморья при поддержке краевого департамента туризма и Молодёжного правительства региона. Каждый из районов и городов может подать заявку, указав в ней до семи местных достопримечательностей, достойных стать «визитной карточкой» территорий.

Организаторы объяснили, что целью конкурса является отбор наиболее интересных и популярных природных, культурных, исторических, этнографических достопримечательностей, чтобы использовать их потенциал в привлечении туристов.

Конкурс будет длиться до 1 декабря. К участию приглашаются все муниципалитеты Приморья. Заявкой может считаться одна или несколько фотографий чудесных мест с их описанием, присланных на электронную почту оргкомитета [email protected].

Лучшие места для туристической индустрии будут выбраны путём народного голосования и жюри, сформированным из экспертов, экологов, журналистов, учёных.

В течение года состоятся несколько автопробегов по конкурсным объектам – участники посетят заявленные достопримечательности, встретятся с представителями администраций районов, общественных организаций, местной туриндустрии, проведут семинары по вопросам развития въездного и внутреннего туризма, сохранения окружающей среды на территории края. Результаты мониторинга будут переданы руководителям муниципальных образований и администрации Приморского края. Первый десятидневный автопробег запланирован на начало июня от Надеждинского до Лазовского района.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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