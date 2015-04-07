В Приморье объявлен конкурс чудесных мест

Posted 7 апреля 2015, 01:20
Published 7 апреля 2015, 01:20
Modified 17 сентября 2022, 10:55
Updated 17 сентября 2022, 10:55
В Приморье начался конкурс «7 чудес Приморского края», организованный редакцией журнала «7 чудес» и туристско-информационным центром Приморья при поддержке краевого департамента туризма и Молодёжного правительства региона. Каждый из районов и городов может подать заявку, указав в ней до семи местных достопримечательностей, достойных стать «визитной карточкой» территорий.
Организаторы объяснили, что целью конкурса является отбор наиболее интересных и популярных природных, культурных, исторических, этнографических достопримечательностей, чтобы использовать их потенциал в привлечении туристов.
Конкурс будет длиться до 1 декабря. К участию приглашаются все муниципалитеты Приморья. Заявкой может считаться одна или несколько фотографий чудесных мест с их описанием, присланных на электронную почту оргкомитета [email protected].
Лучшие места для туристической индустрии будут выбраны путём народного голосования и жюри, сформированным из экспертов, экологов, журналистов, учёных.
В течение года состоятся несколько автопробегов по конкурсным объектам – участники посетят заявленные достопримечательности, встретятся с представителями администраций районов, общественных организаций, местной туриндустрии, проведут семинары по вопросам развития въездного и внутреннего туризма, сохранения окружающей среды на территории края. Результаты мониторинга будут переданы руководителям муниципальных образований и администрации Приморского края. Первый десятидневный автопробег запланирован на начало июня от Надеждинского до Лазовского района.