В Находке обсуждают восстановление шхуны "Надежда"

«Мы встретились с автором проекта «Шхуна «Надежда» архитектором Владимиром Ремезовым, у которого сохранились все чертежи. Он считает, что воссоздать шхуну при нынешних технологиях не составит труда, были бы только добрая воля владельца этого участка земли и деньги. Идею поддержали все члены общественной палаты, и мы надеемся, что она вполне жизнеспособна. Потому что нельзя забывать свою историю. Без прошлого нет будущего. А пока нам даже негде установить баннер о нашей шхуне, так как на этом месте валяются мусор, шприцы и оно сейчас – настоящая помойка».