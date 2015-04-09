В Находке обсуждают восстановление шхуны "Надежда"

Posted 8 апреля 2015, 23:28
Published 8 апреля 2015, 23:28
Modified 17 сентября 2022, 10:55
Updated 17 сентября 2022, 10:55
На апрельском заседании члены общественной палаты Находки обсудили идею инициативной группы жителей вернуть на прежнее место шхуну «Надежда», некогда стоявшую у въезда в город. Когда-то эта шхуна на вершине Американского перевала служила не только рестораном, но и главным архитектурным украшением Находки.
В 2000 году предприниматель Владимир Лушников публично сжёг шхуну, и сейчас на этом месте просто пустырь. Горожане стали собирать подписи за восстановление романтического символа. На сегодня уже более 1000 человек подписались под петицией на сайте change.org за восстановление шхуны «Надежда». Большинство подписантов просит вернуть шхуну. По мнению людей, на Американском перевале должен стоять музей-магазинчик сувениров и небольшой ресторан.
Одна из организаторов сбора подписей Татьяна Корчевная рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа»:
«Мы встретились с автором проекта «Шхуна «Надежда» архитектором Владимиром Ремезовым, у которого сохранились все чертежи. Он считает, что воссоздать шхуну при нынешних технологиях не составит труда, были бы только добрая воля владельца этого участка земли и деньги. Идею поддержали все члены общественной палаты, и мы надеемся, что она вполне жизнеспособна. Потому что нельзя забывать свою историю. Без прошлого нет будущего. А пока нам даже негде установить баннер о нашей шхуне, так как на этом месте валяются мусор, шприцы и оно сейчас – настоящая помойка».
Председатель общественной палаты Находки Марина Нургалиева считает идею замечательной.
«Решено создать рабочую группу и встретиться с владельцем земли. Главное - чтобы активисты общественного движения «Надежда» заручились поддержкой большинства общественных организаций Находки. Помимо этого музей города уже принял в разработку идею, потому что многие подписавшиеся хотят на этом месте морской музей. Надо лишь определиться с местом восстановления: восстановить её на прежнем месте или поставить на новой федеральной трассе, которую прокладывают в Находку», – сказала Марина Нургалиева.
Не все жители верят в то, что найдутся деньги на осуществление проекта.
«В городе давно нет таких меценатов. Лушников вряд ли захочет отдать кусок земли под чужой ресторан, да и сам почему-то не строит, хотя когда-то при сожжении обещал», – сообщила в эфире местной радиостанции одна из слушательниц Ирина Кутепова.
Тема восстановления архитектурного символа Находки до 2005 года неоднократно обсуждалась на заседаниях градостроительного совета Находки, но денег на её восстановление никто не дал.