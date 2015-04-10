Хабаровские узники фашизма: из нас сосали кровь и ставили эксперименты

Posted 10 апреля 2015, 04:07
Published 10 апреля 2015, 04:07
Modified 17 сентября 2022, 10:55
Updated 17 сентября 2022, 10:55
В Хабаровске сегодня, 10 апреля, отметили Всемирный день узников фашистских лагерей. Пережившие ужас застенков концлагерей, ветераны и представители властей возложили цветы к монументу, который расположен около храма святителя Иннокентия (в советские годы в этом здании располагался планетарий).
День освобождения узников фашистских концлагерей установлен в память об интернациональном восстании, которое подняли в 1945 году узники Бухенвальда, узнав о приближении Советской армии.
Люди пришли на траурный митинг с букетами гвоздик и выцветшими фотографиями маленьких детей в нацистских застенках.
«Сегодня рядом с нами живёт 195 бывших узников фашистских концлагерей. Почти все они тогда были детьми. Образ малолетних узников фашизма стал для нас символом нетерпимости к насилию, призывом к совести и состраданию. Жизненный подвиг земляков, прошедших чудовищные испытания лагерями, служит нам нравственным уроком. Пережив тяжелейшие испытания, они сохранили человеческое достоинство, веру в добро и справедливость», — отметил в своём обращении губернатор края Вячеслав Шпорт.
Основатель и председатель городского объединения узников фашистских лагерей Мария Платова рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» драматическую историю своего освобождения в апреле 1945 года.
«Я была малолетним узником концлагеря Дахау, — вспомнила бывшая узница. — Когда мне было 6 лет, я, как дочь партизана-разведчика из Брянской области, попала в лагерь. Папу казнили. Мама работала в том же лагере на подземной фабрике. Она меня видела, а я её не признавала. В таком состоянии я была. Фашисты у меня из головы кровь брали. Освободили нас 28 апреля 45 года американцы. Женщины кинулись разбирать выживших детей, а я свою маму так и не признала. Я маму сперва не признала. Она была вся избитая, седая, ни одного зуба. Меня отправили в советский детский дом. Ни имени, ни фамилии я назвать не могла. Был только номер на форме. Потом уже мама меня по родинкам доказала, что я её дочь, и забрала из детдома».
«Это тяжёлые воспоминания прошлого. Простите, не могу говорить, — едва сдерживая слёзы, сказал бывший узник фашистского лагеря Мирон Досяк. — Я сам с Западной Украины родом. Бандеровцы расстреляли моего отца. Мать и старшего брата отправили в Германию в концлагерь. И меня отправили туда, когда мне всего-то годик был. Брат мой воровал еду у немецких овчарок, кормил меня, чтобы я с голоду не умер. Спасибо Советской армии, которая освободила нас в 45-м году. Мне сейчас 72 года. До сих пор слёзы наворачиваются на глазах за тех людей, которые там погибли. Представьте себе, почти 850 тысяч детей погибли в концлагерях! Фашисты издевались над нами: кровь сосали из рук и из головы, медицинские опыты ставили, травили».
Сейчас в Хабаровском крае уделяется особое внимание правовой и социальной поддержке бывших узников фашизма. Они пользуются федеральными и региональными льготами, получают адресную помощь.