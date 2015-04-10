Хабаровские узники фашизма: из нас сосали кровь и ставили эксперименты

«Я была малолетним узником концлагеря Дахау, — вспомнила бывшая узница. — Когда мне было 6 лет, я, как дочь партизана-разведчика из Брянской области, попала в лагерь. Папу казнили. Мама работала в том же лагере на подземной фабрике. Она меня видела, а я её не признавала. В таком состоянии я была. Фашисты у меня из головы кровь брали. Освободили нас 28 апреля 45 года американцы. Женщины кинулись разбирать выживших детей, а я свою маму так и не признала. Я маму сперва не признала. Она была вся избитая, седая, ни одного зуба. Меня отправили в советский детский дом. Ни имени, ни фамилии я назвать не могла. Был только номер на форме. Потом уже мама меня по родинкам доказала, что я её дочь, и забрала из детдома».