Sollers распродаёт автомобили SsangYong

Ранее РИА «Восток-Медиа» неоднократно сообщало о кризисной ситуации на автозаводе в столице Приморья. Так, в январе представители компании сообщили о том, что на владивостокском заводе серьёзно сократились объёмы производства. Уже спустя несколько месяцев, в марте текущего года, падение спроса на выпускаемые автомобили стало причиной массового увольнения работников завода. Почти 200 сотрудников попали под сокращение.