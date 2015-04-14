Posted 14 апреля 2015, 08:03
Published 14 апреля 2015, 08:03
Modified 14 декабря 2023, 16:09
Updated 14 декабря 2023, 16:09
Компания Sollers распродаёт автомобили SsangYong 2014 года выпуска. Дилерские центры уменьшили стоимость некоторых моделей на 20 %, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Понижен в цене товар, «залежавшийся» с апреля. Так, например, цена паркетника Actyon сейчас составляет 899 тысяч рублей. Стоимость таких моделей, как ActyonSports, Stavic, Rexton, Kyron, уменьшилась на 200 тысяч рублей.
При этом руководство корейской компании SsangYong, отвечая на появившиеся слухи об уходе с российского рынка, сообщило, что пока таких планов нет.
Однако, например, модели кроссовера Actyon и внедорожника Kyron временно прекратили собирать на заводе во Владивостоке. Это было сделано для того, чтобы предотвратить перевыпуск товара.
Ранее РИА «Восток-Медиа» неоднократно сообщало о кризисной ситуации на автозаводе в столице Приморья. Так, в январе представители компании сообщили о том, что на владивостокском заводе серьёзно сократились объёмы производства. Уже спустя несколько месяцев, в марте текущего года, падение спроса на выпускаемые автомобили стало причиной массового увольнения работников завода. Почти 200 сотрудников попали под сокращение.
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