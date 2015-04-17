Приморские водители примут участие в акции "Авто-Мотодонор"

Posted 17 апреля 2015, 07:25
Published 17 апреля 2015, 07:25
Modified 17 сентября 2022, 10:55
Updated 17 сентября 2022, 10:55
Всероссийская автомобильная донорская акция докатится до столицы Приморья к концу следующей недели. Ежегодная операция «Авто-Мотодонор» пройдёт во Владивостоке в пятницу, 24 апреля, на краевой станции переливания крови.
Традиционно на эту акцию приглашаются участники дорожного движения. Такой формат сдачи крови был выбран неспроста — именно на дороге очень часто происходят жуткие аварии, когда пострадавшим нередко требуется донорская кровь.
Ежедневно сотрудники приморского управления ГИБДД фиксируют до 10 дорожно-транспортных происшествий. Только за первые три месяца 2015 года на дорогах Приморского края пострадало более 750 человек, почти 70 из которых дети.
Несмотря на профильность акции, в ней принимают участие не только водители, но и сотрудники Госавтоинспекции, члены Всероссийского общества автомобилистов, студенты, общественники.
На протяжении уже шести лет такая акция проходит два раза в год - осенью и весной. В следующую пятницу присоединиться к участникам «Авто-Мотодонора» и тоже сдать кровь может любой желающий по адресу: Октябрьская, 6 с 08:30 утра до 12 дня.
Стать донором могут совершеннолетние граждане, которые официально проживают в Артёме или Владивостоке не меньше полугода, и вес которых превышает 50 килограммов. При себе нужно иметь паспорт. Сотрудники станции переливания не примут кровь у граждан с острыми, хроническими воспалительными, венерическими и вирусными заболеваниями, туберкулёзом.
Медики рекомендуют не приходить на переливание при плохом самочувствии, насморке и кашле, головной боли и температуре. Перед сдачей крови нельзя есть жирное, острое и за два дня употреблять спиртные напитки.
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