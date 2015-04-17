Приморские водители примут участие в акции "Авто-Мотодонор"

На протяжении уже шести лет такая акция проходит два раза в год - осенью и весной. В следующую пятницу присоединиться к участникам «Авто-Мотодонора» и тоже сдать кровь может любой желающий по адресу: Октябрьская, 6 с 08:30 утра до 12 дня.