Плавзавод "Всеволод Сибирцев" причалил во Владивостоке

Накануне крупнейший дальневосточный плавзавод «Всеволод Сибирцев» пришвартовался у причала Владивостокского морского рыбного порта. Это огромное судно хорошо видно из любой центральной точки города.

Плавзавод отправился в рейс в июле прошлого года после ремонта. «Всеволод Сибирцев» отработал девять месяцев в Охотском море и на Южных Курилах. За это время на его борту было произведено 23 тысячи тонн мороженой продукции, 25 миллионов банок рыбных консервов, 600 тонн рыбной муки и 125 тонн рыбного жира. Продукция, сделанная в море, отправлялась на внутренний рынок.