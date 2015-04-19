Плавзавод "Всеволод Сибирцев" причалил во Владивостоке

Posted 19 апреля 2015, 07:08
Published 19 апреля 2015, 07:08
Modified 17 сентября 2022, 10:55
Updated 17 сентября 2022, 10:55
Накануне крупнейший дальневосточный плавзавод «Всеволод Сибирцев» пришвартовался у причала Владивостокского морского рыбного порта. Это огромное судно хорошо видно из любой центральной точки города.
Плавзавод отправился в рейс в июле прошлого года после ремонта. «Всеволод Сибирцев» отработал девять месяцев в Охотском море и на Южных Курилах. За это время на его борту было произведено 23 тысячи тонн мороженой продукции, 25 миллионов банок рыбных консервов, 600 тонн рыбной муки и 125 тонн рыбного жира. Продукция, сделанная в море, отправлялась на внутренний рынок.
Вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоренко во время церемонии встречи плавзавода выразил благодарность капитану и экипажу судна за проделанную работу. «Возвращение "Сибирцева" в рыбную промышленность края – знаковое событие, а это новые рабочие места, высококачественная продукция, произведённая в море из свежевыловленной рыбы», - отметил вице-губернатор края.
Капитан-директор «Всеволода Сибирцева» Фёдор Альбрандт оценил рейс как удачный. Через месяц судно вновь отправится на путину.
Впервые в команде «Сибирцева» работали моряки из Республики Крым. Они показали высокий уровень подготовки, причём некоторые уже сейчас приняли решение продолжить свою работу в группе компаний «Доброфлот».
«Всеволод Сибирцев» предлагает экипажу комфортные условия для жизни на борту. Здесь есть большая столовая, сауны, плавательный бассейн, тренажёрный зал, библиотека, медицинский центр. Плавзавод обеспечен выходом в Интернет, качественной телефонной связью и телевидением. КРКПБ «Всеволод Сибирцев» - самый большой рыбоперерабатывающий плавзавод, оставшийся в мире. Его удалось вернуть в Россию после покупки у иностранной компании. Длина судна - около 179 метров, ширина – 28 метров, высота от киля до клотика – 45 метров. На борту плавзавода работает 600 членов экипажа.
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