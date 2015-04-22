ДЭК собирается обанкротить приморского перепродавца электроэнергии

Posted 22 апреля 2015, 00:26
Published 22 апреля 2015, 00:26
Modified 17 сентября 2022, 10:55
Updated 17 сентября 2022, 10:55
«Дальневосточная энергетическая компания» инициировала начало процедуры банкротства в отношении перепродавца электроэнергии, который снабжает потребителей северных районов Приморья. ОАО «Электросервис», расположенное в Дальнереченске, не платит за электроэнергию поставщику и пытается с помощью серых схем уйти от своих обязательств. Долг компании уже достиг 187 миллионов рублей.
ОАО «ДЭК» обратилось в Арбитражный суд Приморского края с заявлением о признании банкротом ОАО «Электросервис». Перепродавец закупает электроэнергию у поставщика и снабжает ею потребителей Дальнереченска, Дальнереченского
Энергетики пытаются взыскать задолженность в судебном порядке. На рассмотрении в судах находятся иски на 73,5 миллиона рублей. Уже есть исполнительные листы на сумму 87,9 миллиона рублей, в счёт погашения долга должны пойти деньги с расчётного счёта ОАО «Электросервис». Однако компания, пытаясь уйти от обязательств, попросила потребителей рассчитываться за электричество с другой компанией — фирмой-посредником ООО «Водник», так как на собственный счёт организации наложен арест. Между тем, согласно договору, приморцы должны платить непосредственно перепродавцу энергии.
Некоторые клиенты должника стали закупать электроэнергию непосредственно у ДЭК, без посредников. «Дальневосточная энергетическая компания» сообщает, что готова обеспечить бесперебойные поставки электроэнергии потребителям в зоне деятельности перепродавца.