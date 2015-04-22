ДЭК собирается обанкротить приморского перепродавца электроэнергии

Энергетики пытаются взыскать задолженность в судебном порядке. На рассмотрении в судах находятся иски на 73,5 миллиона рублей. Уже есть исполнительные листы на сумму 87,9 миллиона рублей, в счёт погашения долга должны пойти деньги с расчётного счёта ОАО «Электросервис». Однако компания, пытаясь уйти от обязательств, попросила потребителей рассчитываться за электричество с другой компанией — фирмой-посредником ООО «Водник», так как на собственный счёт организации наложен арест. Между тем, согласно договору, приморцы должны платить непосредственно перепродавцу энергии.