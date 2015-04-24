Путин объединил Хабаровский край и Приморье общим нацпарком

Posted 23 апреля 2015, 23:09
Published 23 апреля 2015, 23:09
Modified 14 декабря 2023, 16:08
Updated 14 декабря 2023, 16:08
На границе Хабаровского края и Приморья появится новый национальный парк «Бикин». Перечень поручений о создании особо охраняемой территории в русле одноимённой реки подписал президент России Владимир Путин. Председателю правительства страны Дмитрию Медведеву, министру природных ресурсов Сергею Донскому, властям регионов, где разместится природоохранная территория, он поручил до начала осени разработать нормативную документацию, утвердить программы развития туризма, найти бюджетное и дополнительное финансирование.
РИА «Восток-Медиа» в январе этого года писало, что уже определены границы национального парка «Бикин». Его центром станет удэгейское село Красный Яр в Пожарском районе Приморского края. Население посёлка сегодня составляет около 600 человек. Традиционный промысел удэгейцев – охота, ею живут почти 60 процентов местного населения. Разработчики проекта создания парка обещают учесть интересы коренных жителей.
«Впервые в России создаётся национальный парк, полностью учитывающий интересы проживающих здесь коренных малочисленных народов, — отметил директор Амурского филиала WWF России Юрий Дарман. — Положение и устав создаваемой природоохранной территории будут предусматривать механизмы участия в органах управления парком представителей проживающих там коренных малочисленных народов».
Идею впервые допустить к управлению федеральным природоохранным учреждением аборигенов поддержал губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
«Мы хотим сделать так, чтобы коренные малочисленные народы — удэгейцы, которые там испокон веков проживали и проживают до сих пор, — участвовали в управлении этим парком. Для этого будем вносить изменения в существующее законодательство», — цитировало слова главы региона издание прошлой весной.
Федеральные и местные власти пошли навстречу удэгейцам после серии протестов коренных жителей против планов разместить на территориях их исконного проживания национальный парк.
Приморских аборигенов серьёзно тревожил опыт своих соседей в Нанайском районе Хабаровского края. Как рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» житель национального села Найхин Герольд Бельды, после создания на прилегающих территориях Анюйского национального парка жизнь нанайцев стала невыносимой.
«Ни дров нарубить мы не можем, ни на охоту выйти, ни по грибы или ягоды, — посетовал селянин. — Чтобы печь протопить, нам теперь столько мытарств приходится выносить. Участки для заготовки дров жителям Найхина и других сёл выписывают едва ли не под Ванино или Советской Гавани!»
Жители Нанайского района надеются, что опыт участия коренных жителей в управлении будущим нацпарком «Бикин» на границе Приморья и Хабаровского края в перспективе может быть учтён и в случае Анюйского национального парка.