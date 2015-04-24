Путин объединил Хабаровский край и Приморье общим нацпарком

«Ни дров нарубить мы не можем, ни на охоту выйти, ни по грибы или ягоды, — посетовал селянин. — Чтобы печь протопить, нам теперь столько мытарств приходится выносить. Участки для заготовки дров жителям Найхина и других сёл выписывают едва ли не под Ванино или Советской Гавани!»