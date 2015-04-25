Школьники оборудовали на Русском острове кормушки для лис

Школьники решили помочь обитателям острова после сообщений о несчастных случаях с лисами. Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» одна из организаторов проекта Екатерина Дроздова, учащиеся увидели репортаж, в котором рассказывалось о том, что люди стали подкармливать диких животных. Лисы, доверившись людям, в поисках лакомства стали выходить к дорогам, где становились жертвами неаккуратных водителей. «Мы решили найти безопасное место, где люди могли бы подкармливать животных, — поделилась собеседница агентства. — Мы развиваем нашу идею, и, возможно, в будущем это станет «деревней для лис», новой достопримечательностью города». Учащиеся и коллектив школы равняются на мировой опыт — в Японии есть «деревня лис», где пушистые зверьки свободно живут на определённой территории, где их подкармливают туристы.