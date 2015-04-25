Школьники оборудовали на Русском острове кормушки для лис

Posted 25 апреля 2015, 06:36
Published 25 апреля 2015, 06:36
Modified 17 сентября 2022, 10:55
Updated 17 сентября 2022, 10:55
Учащиеся международной лингвистической школы во Владивостоке сегодня, 25 апреля, реализовали интересный проект: школьники настолько озаботились судьбой лис, живущих на Русском острове, что решили взять их под свою опеку. Ученики двух 8-х классов поставили в лесу на острове кормушки, чтобы любой горожанин смог покормить рыжих плутовок.
Школьники решили помочь обитателям острова после сообщений о несчастных случаях с лисами. Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» одна из организаторов проекта Екатерина Дроздова, учащиеся увидели репортаж, в котором рассказывалось о том, что люди стали подкармливать диких животных. Лисы, доверившись людям, в поисках лакомства стали выходить к дорогам, где становились жертвами неаккуратных водителей. «Мы решили найти безопасное место, где люди могли бы подкармливать животных, — поделилась собеседница агентства. — Мы развиваем нашу идею, и, возможно, в будущем это станет «деревней для лис», новой достопримечательностью города». Учащиеся и коллектив школы равняются на мировой опыт — в Японии есть «деревня лис», где пушистые зверьки свободно живут на определённой территории, где их подкармливают туристы.
Классный руководитель одного из инициативных классов школы Александра Матюшина поделилась с агентством, что дети организовали всё сами, взрослые лишь иногда направляли их. В лесу на Русском острове всего будет установлено 6 деревянных ящичков для еды, однако жители приморской столицы могут пополнять «коллекцию» собственноручно сделанными кормушками.
Основная идея проекта в том, чтобы горожане сами подкармливали животных. Однако следует знать, что у лис есть свой рацион. Плутовки не прочь полакомиться сырым мясом без мелких костей, колбасой и сосисками без красителей и консервантов, серым хлебом, разрезанными на дольки вареными яйцами, кашами, рыбой (кроме минтая, путассу и сайки), а также тёртой морковью.
Сегодня школьники не только установили кормушки в лесу, но и очень весело провели день: они организовали несколько локальных площадок, в том числе с подвижными играми, творческими конкурсами, а также фотозоной.