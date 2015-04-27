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Posted 27 апреля 2015, 07:02

Published 27 апреля 2015, 07:02

Modified 14 декабря 2023, 16:09

Updated 14 декабря 2023, 16:09

Антон Лубченко отказался дирижировать хоккейной клюшкой

27 апреля 2015, 07:02
На сцену Приморского театра оперы и балета худрук вышел в форме "Адмирала"

Делегация хоккейной команды "Адмирал" во главе с приморским сенатором Вячеславом Фетисовым посетила Приморский театр оперы и балета. Команда вручила художественному руководителю и дирижёру театра Антону Лубченко хоккейную клюшку первого капитана команды Энвера Лисина, сообщает пресс-служба клуба.

Игроки, тренеры и руководство клуба накануне посетили премьеру балета Эльдара Алиева "Корсар". Постановка очень впечатлила игроков команды.

Например, нападающий Рихард Гюнге признался, что получил огромное удовольствие от посещения театра, особенно потому, что у него на родине в Швеции этот вид искусства совершенно не развит.

Нападающий Александр Кузнецов пришёл на балет вместе с женой — оба впервые. Хоккеист оценил труд и упорство балетной труппы и выразил мнение, что такой невероятной синхронности можно добиться путём долгих, постоянных и кропотливых тренировок.

После постановки поблагодарить за тёплый приём и поздравить с премьерой на сцену храма Мельпомены вышло руководство клуба. В знак признательности и благодарности худрук театра Антон Лубченко предстал перед зрителями в фирменном свитере "Адмирала".

Вячеслав Фетисов вручил Антону Владимировичу на удачу особую хоккейную клюшку – ей играл первый капитан команды Энвер Лисин ещё в первом сезоне "моряков". Лубченко с радостью принял подарок, однако сказал, что вряд ли сможет дирижировать этой палочкой.

Ранее РИА "Восток-Медиа" сообщало о том, что Вячеслав Фетисов вернулся в совет директоров КХЛ. Кстати, приморский сенатор сегодня примет участие в официальной церемонии закрытия второго хоккейного сезона приморской команды "Адмирал" в "Фетисов-Арене".

#Денис Объедкин#Новости#Спорт
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