Психологи ДВГУПС вышли на ярмарку

Posted 28 апреля 2015, 07:57
Published 28 апреля 2015, 07:57
Modified 17 сентября 2022, 14:28
Updated 17 сентября 2022, 14:28
В стенах Дальневосточного государственного университета путей сообщения впервые состоялась психологическая ярмарка. Как рассказал руководитель пресс-службы учреждения Сергей Хамзин, необычную для технического вуза акцию организовали студенты 4-го курса и старший преподаватель кафедры "Общая, юридическая и инженерная психология" Марина Алексеева.
Участники ярмарки отрабатывали на практике тренерские навыки, учились работать в команде, обменивались опытом. Студенты разбились на группы. Преодолевали совместными усилиями различные испытания. В них они пробовали свои силы в интеллектуальном конкурсе, творчески представляли свои команды, сочиняли стихи на психологическую тематику, выполняли задания, предполагающие взаимовыручку и сплочение групп.
"Психологическая ярмарка — это очень интересное мероприятие для студентов, где можно с каждым познакомиться и повзаимодействовать! — поделилась участница тренинга Ирина Коростелёва. — Я почувствовала, что мы единое психологическое целое! Спасибо всем организаторам и участникам!"
Опыт первой психологической ярмарки в ДВГУПС признали успешным. Такие акции здесь решено проводить регулярно.