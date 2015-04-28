Психологи ДВГУПС вышли на ярмарку

"Психологическая ярмарка — это очень интересное мероприятие для студентов, где можно с каждым познакомиться и повзаимодействовать! — поделилась участница тренинга Ирина Коростелёва. — Я почувствовала, что мы единое психологическое целое! Спасибо всем организаторам и участникам!"