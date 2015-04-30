9 и 10 мая во Владивостоке пройдёт посвящённый Победе перформанс

Posted 30 апреля 2015, 06:46
Published 30 апреля 2015, 06:46
Modified 17 сентября 2022, 10:55
Updated 17 сентября 2022, 10:55
В дни празднования 70-летия Великой Победы во Владивостоке впервые пройдёт театральный перформанс, посвящённый этому празднику. 9 и 10 мая в сквере Суханова, а также на Корабельной набережной жители и гости приморской столицы перенесутся в 40-е годы прошлого века.
На Корабельной набережной в эти дни развернётся целый палаточный городок, откроются экспозиции живописи и фронтовых фото, предоставленные владивостокцами. Здесь же будет установлен 50-метровый макет самолёта «Як-9», а все желающие смогут отведать настоящей солдатской каши из полевых кухонь. Кроме того, горожан ждёт реконструкция боевых действий, которую организуют участники военно-исторического клуба «Первый Дальневосточный фронт».
В сквере Суханова прогуляются лётчики из французского истребительного авиационного полка «Нормандия - Неман» в военной форме тех лет, а также обычные люди в исторической одежде. Здесь зазвучат французские романсы и русские песни под аккордеон, все желающие смогут потанцевать. Роли солдат исполнят французские актёры.
На этой площадке каждый час будет проводиться музыкальный перформанс, а любой житель или гость города с помощью «открытого микрофона» сможет спеть песню, рассказать стих или поведать историю своего родственника-фронтовика, об этом рассказали организаторы мероприятия — международный социо-культурный проект «Анна-Марианна» и администрация Владивостока.