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Posted 30 апреля 2015, 06:46

Published 30 апреля 2015, 06:46

Modified 17 сентября 2022, 10:55

Updated 17 сентября 2022, 10:55

9 и 10 мая во Владивостоке пройдёт посвящённый Победе перформанс

30 апреля 2015, 06:46
В сквере Суханова и на Корабельной набережной горожане перенесутся в 40-е годы

В дни празднования 70-летия Великой Победы во Владивостоке впервые пройдёт театральный перформанс, посвящённый этому празднику. 9 и 10 мая в сквере Суханова, а также на Корабельной набережной жители и гости приморской столицы перенесутся в 40-е годы прошлого века.

На Корабельной набережной в эти дни развернётся целый палаточный городок, откроются экспозиции живописи и фронтовых фото, предоставленные владивостокцами. Здесь же будет установлен 50-метровый макет самолёта «Як-9», а все желающие смогут отведать настоящей солдатской каши из полевых кухонь. Кроме того, горожан ждёт реконструкция боевых действий, которую организуют участники военно-исторического клуба «Первый Дальневосточный фронт».

В сквере Суханова прогуляются лётчики из французского истребительного авиационного полка «Нормандия - Неман» в военной форме тех лет, а также обычные люди в исторической одежде. Здесь зазвучат французские романсы и русские песни под аккордеон, все желающие смогут потанцевать. Роли солдат исполнят французские актёры.

На этой площадке каждый час будет проводиться музыкальный перформанс, а любой житель или гость города с помощью «открытого микрофона» сможет спеть песню, рассказать стих или поведать историю своего родственника-фронтовика, об этом рассказали организаторы мероприятия — международный социо-культурный проект «Анна-Марианна» и администрация Владивостока.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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