9 и 10 мая во Владивостоке пройдёт посвящённый Победе перформанс

В сквере Суханова прогуляются лётчики из французского истребительного авиационного полка «Нормандия - Неман» в военной форме тех лет, а также обычные люди в исторической одежде. Здесь зазвучат французские романсы и русские песни под аккордеон, все желающие смогут потанцевать. Роли солдат исполнят французские актёры.