Группа "Кирпичи" впервые за 20-летнюю историю выступила в Хабаровске

Взяв по два-три хита из каждого альбома, начиная с «Кирпичи тяжелы», музыканты раз за разом срывали аплодисменты. Так они «зачитали» про «Джедаев», «Замучили гады», «Смерть на рейве», «Мы делаем рэп», «По барабану», «GetDown», «Школьнички», «Плюю я» и многое другое. Финальной точкой концерта, уже при выходе на бис, стала песня «Про Друзей».