Группа "Кирпичи" впервые за 20-летнюю историю выступила в Хабаровске

Posted 2 мая 2015, 07:17
Published 2 мая 2015, 07:17
Modified 14 декабря 2023, 16:04
Updated 14 декабря 2023, 16:04
В Хабаровском рок-баре Fortrock 1 мая состоялся концерт питерской группы «Кирпичи». Как сообщало РИА «Восток-Медиа», коллектив отмечает гастрольным туром по России 20-летие своего творчества. В дальневосточной столице их за эти годы услышали «вживую» впервые.
Много времени на раскачку зала «Кирпичам» не потребовалось. Уже с первых нот песни «Сила ума» зрители, вскинув руки вверх, подхватили ритм и стали подпевать. Большинство из них пели, вторя любимому коллективу, практически всю полуторачасовую программу.
В общении со зрителями вокалисты Вася Васин и Danny Boy были немногословны, полностью сосредоточившись на музыке. Единственное, о чём обмолвился Васин, что ему хочется петь «что-нибудь старенькое». Собственно, «старенькое» и составило 90 % программы. Единственная песня из «новенького» — заглавная песня из альбома SUMMERTIME!, вышедшего в 2013 году.
Взяв по два-три хита из каждого альбома, начиная с «Кирпичи тяжелы», музыканты раз за разом срывали аплодисменты. Так они «зачитали» про «Джедаев», «Замучили гады», «Смерть на рейве», «Мы делаем рэп», «По барабану», «GetDown», «Школьнички», «Плюю я» и многое другое. Финальной точкой концерта, уже при выходе на бис, стала песня «Про Друзей».
Сегодня, 2 мая, «Кирпы» играют во Владивостоке, а завтра — в Петропавловске-Камчатском, на чём посещение Дальнего Востока у группы завершается.