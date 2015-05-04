Дмитрий Медведев обратился к участникам дорожного движения

«Они не могут обойтись без нас, им нужна наша помощь. И главная обязанность взрослых - сделать их жизнь лучше и безопаснее и, тем самым, подать хороший пример для будущих поколений. Мы хорошо понимаем: дорожная безопасность — результат целенаправленных усилий многих людей, правительственных и неправительственных организаций. Значит все мы – от руководства страны до самой широкой общественности - можем и должны внести свой вклад. И, конечно, из этого процесса нельзя исключать и самих ребят. Многие из них сегодня зачастую знают правила дорожного движения лучше, чем некоторые взрослые. Так давайте прислушаемся к ним», — сказал Дмитрий Медведев.