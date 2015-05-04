Дмитрий Медведев обратился к участникам дорожного движения

Posted 4 мая 2015, 07:01
Published 4 мая 2015, 07:01
Modified 17 сентября 2022, 10:55
Updated 17 сентября 2022, 10:55
#SaveКidsLives (#Спасите детские жизни) — под таким лозунгом в мире стартовала третья Глобальная неделя безопасности дорожного движения, объявленная резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Она началась 4 мая и продлится до 10-го. В связи с началом Недели к участникам движения обратился председатель правительства России Дмитрий Медведев.
«Центральное место этой кампании — Детская декларация, разработанная с учётом предложений самих детей. Через эту декларацию подрастающее поколение призывает нас, взрослых, вновь задуматься, почему каждый день тысячи детей гибнут и получают травмы. Для меня ответ очевиден — предпринимаемых мер для обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах сегодня явно недостаточно», — сказал он.
По мнению Дмитрия Медведева, дети в России, как и во всем мире, должны быть в безопасности: спокойно ходить в школу, пользоваться безопасными пешеходными переходами и велосипедными дорожками, выходить на улицу без страха получить травму.
«Давайте задумаемся над тем, что наши дети сегодня требуют от нас простых вещей. Не употреблять алкоголь при управлении автомобилем, не превышать скорость, применять ремни безопасности и детские удерживающие устройства», — сказал глава правительства, отметив, что всем — политикам, главам регионов, педагогам, родителям — надо услышать голос детей и начать действовать более активно, не откладывая, уже сегодня.
«Они не могут обойтись без нас, им нужна наша помощь. И главная обязанность взрослых - сделать их жизнь лучше и безопаснее и, тем самым, подать хороший пример для будущих поколений. Мы хорошо понимаем: дорожная безопасность — результат целенаправленных усилий многих людей, правительственных и неправительственных организаций. Значит все мы – от руководства страны до самой широкой общественности - можем и должны внести свой вклад. И, конечно, из этого процесса нельзя исключать и самих ребят. Многие из них сегодня зачастую знают правила дорожного движения лучше, чем некоторые взрослые. Так давайте прислушаемся к ним», — сказал Дмитрий Медведев.