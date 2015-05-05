В Хабаровском крае возьмут безнадзорных животных под контроль

Posted 5 мая 2015, 07:15
Published 5 мая 2015, 07:15
Modified 17 сентября 2022, 10:55
Updated 17 сентября 2022, 10:55
Вопрос о регулировании численности безнадзорных животных в Хабаровском крае обсудили в Законодательной Думе региона. Представители разных ведомств рассказали о ситуации в настоящее время. Так, по словам главного государственного ветеринарного инспектора края Николая Постоева, за прошлый год на отлов, содержание, учёт и эвтаназию ушло 9,3 миллиона рублей. В 2015-м на эти цели выделено больше 10 миллионов.
С ноября 2013 по декабрь 2014 года по заключению специалистов в области ветеринарии подверглось эвтаназии 292 безнадзорных животных. Однако данный способ прекращения жизни по закону возможен в случае, если животное больное или агрессивное. При этом в Хабаровске за 2014 год отловлено 2694 собаки, ни одна из которых не подверглась эвтаназии. В то время как, например, в Николаевске-на-Амуре данную операцию испытали на себе все 190 отловленных. Содержание же одного безнадзорного животного в месяц обходится бюджету в 3955 рублей. Так, в год на 200 собак нужно заплатить около 9,5 миллиона рублей.
Как отметила депутат краевой Закдумы Ирина Штепа, это достаточно важный и болезненный вопрос для Хабаровска и региона в целом. Однако, чтобы нормализовать ситуацию, необходимо было согласовать нормативные документы. В апреле губернатор края подписал постановление, которое закрепляет правила содержания животных на территории региона, в том числе и порядок регистрации домашних. Сейчас находится в разработке другой документ — об урегулировании численности безнадзорных животных. В марте приняли федеральный закон, который делегировал полномочия по отлову и содержанию домашних животных регионам.
«На территории России нет закона об ответственном обращении с животным. Его в 2011 году внесли в Госдуму. С тех пор он там так и находится, не принят ни в каком чтении. Полномочий принимать самим такой закон у регионов тоже нет. Федеральные власти должны определить уровень ответственного отношения к животным, там должно быть прописано, как быть с безнадзорными животными. Поэтому и идут постоянные обвинения друг друга муниципальных и краевых властей. Мы можем только в рамках своих полномочий работать», — сказала Ирина Штепа.
По новому постановлению регистрация домашних животных — это обязанность владельцев, в случае передачи или продажи питомца другому лицу необходимо уведомить управление ветеринарии об этом. Однако ответственность за невыполнение этих правил пока не предусмотрена. По словам Ирины Штепа, депутаты выйдут с инициативой о возложении таковой.
«Нужно не просто спокойно говорить, что существует проблема. Собака есть собака, она может и укусить. Так вот надо, чтобы она не кусалась. А для этого надо, во-первых, навести порядок с домашними собаками. Это правила регистрации, выгулы и всё прочее. И второе - с бездомными собаками. Пока мы не учтём их, не сократим до самого минимума, эта проблема будет всегда висеть над обществом. Это всё в наших руках», — отметил депутат Закдумы Хабаровского края Юрий Матвеев.
Сейчас создаётся рабочая группа при правительстве Хабаровского края, в которую войдут представители общественности, общественной палаты, депутаты края и города, правительства и администрации столицы региона. Они будут разрабатывать положения, вносящие изменения в закон, и постановление о регулировании численности безнадзорных животных. Эти документы помогут поставить окончательные точки, в частности, по стерилизации и эвтаназии.