В Хабаровском крае возьмут безнадзорных животных под контроль

С ноября 2013 по декабрь 2014 года по заключению специалистов в области ветеринарии подверглось эвтаназии 292 безнадзорных животных. Однако данный способ прекращения жизни по закону возможен в случае, если животное больное или агрессивное. При этом в Хабаровске за 2014 год отловлено 2694 собаки, ни одна из которых не подверглась эвтаназии. В то время как, например, в Николаевске-на-Амуре данную операцию испытали на себе все 190 отловленных. Содержание же одного безнадзорного животного в месяц обходится бюджету в 3955 рублей. Так, в год на 200 собак нужно заплатить около 9,5 миллиона рублей.