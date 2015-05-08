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Posted 8 мая 2015, 00:41

Published 8 мая 2015, 00:41

Modified 15 декабря 2023, 06:47

Updated 15 декабря 2023, 06:47

Завтра Владивосток ждёт Парад Победы и перекрытые дороги

8 мая 2015, 00:41
Администрация города выложила подробную схему ограничения движения на 9 мая

Завтра, 9 мая, во Владивостоке состоится Парад Победы и другие праздничные мероприятия, поэтому движение и парковка в городе будут существенно ограничены.

С 7:00 до 13:00 патрули ГИБДД перекроют следующие улицы:

Алеутскую от перекрёстка с улицей Семёновской до пересечения с 1-й Морской;

Светланскую от дома № 66 до перекрёстка с Алеутской;

Уборевича от перекрёстка со Светланской до Семёновской;

Океанский проспект от центральной площади до пересечения с улицей Семёновской;

Корабельную набережную от перекрёстка с улицей Семёновской до дома № 66 на Светланской;

Лазо от Суханова до перекрёстка улиц Светланская — Лазо;

С 6:00 до 23:00 проезд и парковка будут закрыты на Корабельной набережной от дома № 1а на Океанском проспекте до дома № 66 на улице Светланской, Светланском переулке от Светланской до перекрёстка с Корабельной набережной, а также на Батарейной от дома № 2 до Западной.

Перекрытые маршруты предлагается объезжать через 1-ю Морскую, Батарейную, Всеволода Сибирцева, Западную, Луцкого, Набережную, Пограничную, Пушкинскую, Светланскую, Семёновскую, Суханова, Тигровую и Уборевича.

С раннего утра и до позднего вечера пешеходными станут Корабельная набережная, Светланский переулок и часть Батарейной.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что из-за ограничения движения автобусы в приморской столице также изменят схемы своего движения.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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