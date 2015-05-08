Завтра Владивосток ждёт Парад Победы и перекрытые дороги

Posted 8 мая 2015, 00:41
Published 8 мая 2015, 00:41
Modified 15 декабря 2023, 06:47
Updated 15 декабря 2023, 06:47
Завтра, 9 мая, во Владивостоке состоится Парад Победы и другие праздничные мероприятия, поэтому движение и парковка в городе будут существенно ограничены.
С 7:00 до 13:00 патрули ГИБДД перекроют следующие улицы:
Алеутскую от перекрёстка с улицей Семёновской до пересечения с 1-й Морской;
Светланскую от дома № 66 до перекрёстка с Алеутской;
Уборевича от перекрёстка со Светланской до Семёновской;
Океанский проспект от центральной площади до пересечения с улицей Семёновской;
Корабельную набережную от перекрёстка с улицей Семёновской до дома № 66 на Светланской;
Лазо от Суханова до перекрёстка улиц Светланская — Лазо;
С 6:00 до 23:00 проезд и парковка будут закрыты на Корабельной набережной от дома № 1а на Океанском проспекте до дома № 66 на улице Светланской, Светланском переулке от Светланской до перекрёстка с Корабельной набережной, а также на Батарейной от дома № 2 до Западной.
Перекрытые маршруты предлагается объезжать через 1-ю Морскую, Батарейную, Всеволода Сибирцева, Западную, Луцкого, Набережную, Пограничную, Пушкинскую, Светланскую, Семёновскую, Суханова, Тигровую и Уборевича.
С раннего утра и до позднего вечера пешеходными станут Корабельная набережная, Светланский переулок и часть Батарейной.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что из-за ограничения движения автобусы в приморской столице также изменят схемы своего движения.