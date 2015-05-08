Завтра Владивосток ждёт Парад Победы и перекрытые дороги

С 6:00 до 23:00 проезд и парковка будут закрыты на Корабельной набережной от дома № 1а на Океанском проспекте до дома № 66 на улице Светланской, Светланском переулке от Светланской до перекрёстка с Корабельной набережной, а также на Батарейной от дома № 2 до Западной.