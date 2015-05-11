Во Владивостоке пьяный водитель, скрываясь от полиции, опрокинул авто

Posted 11 мая 2015, 13:18
Published 11 мая 2015, 13:18
Modified 17 сентября 2022, 10:55
Updated 17 сентября 2022, 10:55
Накануне вечером в приморской столице произошло ДТП с последующей погоней за нарушителем. Водитель Toyota Crown Majesta не подчинился требованиям инспекторов об остановке и решил скрыться. За нерадивым автолюбителем было организовано преследование. Уходя от погони, рулевой не справился с управлением и опрокинул своё авто. Машина, лежащая на боку, задымилась, но, невзирая на это, парень убежал.
Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», с фуникулёра нарушитель промчался мимо заправки «Бензо» и далее по объездной дороге вверх. Чуть выше перекрёстка Некрасовской и Толстого автомобиль занесло, и на всём ходу он протаранил забор частного дома. «Маждеста» перевернулась, перегородив полностью проезд к близлежащим постройкам и стоянке. Вдобавок ко всем прочим бедам седан задымился, а водитель вместе с приятелем бросились наутёк.
По словам очевидцев, молодые люди скрылись в гостинках. Тушить автомобиль пришлось подъехавшим инспекторам ДПС. Спустя некоторое время виновник инцидента всё же вернулся на место аварии. Очевидцы уверяют, что от парня исходил характерный запах спиртного. Теперь во всех подробностях аварии предстоит разобраться полицейским.