Во Владивостоке пьяный водитель, скрываясь от полиции, опрокинул авто

Накануне вечером в приморской столице произошло ДТП с последующей погоней за нарушителем. Водитель Toyota Crown Majesta не подчинился требованиям инспекторов об остановке и решил скрыться. За нерадивым автолюбителем было организовано преследование. Уходя от погони, рулевой не справился с управлением и опрокинул своё авто. Машина, лежащая на боку, задымилась, но, невзирая на это, парень убежал.