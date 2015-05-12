Депутаты Закдумы провели по Хабаровскому краю уроки парламентаризма

«Дети, проживающие в небольших городах и посёлках, всегда отличались тем, что они менее политизированы. В этот раз они также задавали вопросы о возможности самореализации в жизни, помощи при поступлении в вуз и выборе профессии», — отметила депутат Татьяна Мовчан.