Депутаты Закдумы провели по Хабаровскому краю уроки парламентаризма

Posted 12 мая 2015, 10:53
Published 12 мая 2015, 10:53
Modified 17 сентября 2022, 10:55
Updated 17 сентября 2022, 10:55
В школах в Хабаровском крае прошли уроки российского парламентаризма. Они охватили учебные заведения столицы региона, Чегдомына, Советской Гавани, Амурска, Бикина, Комсомольска-на-Амуре, а также сельских поселений Хабаровского и имени Лазо районов. По традиции о становлении и развитии органов законодательной власти школьникам рассказывают представители Законодательной Думы Хабаровского края.
Открытые уроки уже провели вице-спикер краевого парламента Сергей Луговской, депутаты Егор Калинин, Владимир Лариков, Юрий Минаев, Ирина Штепа, Елена Ларионова и другие депутаты. Вместе с представителями депутатского корпуса в проведении уроков принимают участие представители Молодёжной общественной палаты при Законодательной Думе края.
Молодые хабаровчане узнали, что история парламентаризма в России берёт начало в 1905 году с создания Государственной Думы Российской империи. Новейшая история начинается в 1993 году с принятием ныне действующей Конституции, которая разделила власть на исполнительную, законодательную и судебную, а уже в 1994 году Государственная Дума России первого созыва провела своё заседание.
Отдельно школьники узнали о Законодательной Думе Хабаровского края: её истории, структуре, основных функциях. В свою очередь, представители краевой Молодёжной общественной палаты рассказали о совещательном органе, который действует на протяжении уже 10 лет.
Актуальные вопросы о политике и о жизни, прозвучавшие от хабаровских школьников, глубокое знание истории, искренние ответы и открытая позиция самих парламентариев позволили сделать встречи полезными и интересными. К примеру, благодаря общению депутат Наталья Пудовкина выяснила, как меняются профессиональные предпочтения школьников. Многие сказали, что видят себя в будущем инженерами, программистами и спортсменами.
«Я была удивлена, ведь обычно старшеклассники заявляют, что хотят быть чиновниками и депутатами. Надеюсь, что именно благодаря таким ребятам мы обеспечим достойное будущее для нашего края», — поделилась она своим впечатлением после встречи с учащимися школы № 35 Хабаровска.
При проведении урока парламентаризма в Бикине школьников больше всего волновал вопрос профориентации.
«Дети, проживающие в небольших городах и посёлках, всегда отличались тем, что они менее политизированы. В этот раз они также задавали вопросы о возможности самореализации в жизни, помощи при поступлении в вуз и выборе профессии», — отметила депутат Татьяна Мовчан.
Аналогичные вопросы задали старшеклассники депутату Сергею Безденежных, который провёл открытый урок в средней школе посёлка Мухен.
«Знания по истории парламентаризма, подкреплённые информацией о действующей системе, укрепят чувство гражданской ответственности учащихся. Думаю, стоит продолжать практику подобных мероприятий», — посчитал депутат Борис Гладких, который провёл открытый урок в школе № 83 дальневосточной столицы.
Первому заместителю председателя Законодательной Думы края Сергею Луговскому ребята из школы № 56 Хабаровска задали немало вопросов и про депутатскую деятельность, и про ситуацию в стране. Как отметили в пресс-службе регионального парламента, дети продемонстрировали удивительное участие в происходящем вокруг, заинтересованность и волнение за судьбу своего будущего и своей страны.
«Я очень доволен встречей: урок парламентаризма вызвал большой интерес. Такие мероприятия очень важны, ведь мы должны помочь молодым людям понять, что такое парламентаризм, какова его роль в жизни общества и каждого гражданина России, а также содействовать формированию у старшеклассников активной жизненной позиции», — сказал Сергей Луговской.