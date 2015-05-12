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Posted 12 мая 2015, 10:53

Published 12 мая 2015, 10:53

Modified 17 сентября 2022, 10:55

Updated 17 сентября 2022, 10:55

Депутаты Закдумы провели по Хабаровскому краю уроки парламентаризма

12 мая 2015, 10:53
По итогам они отметили активность детей в вопросах самореализации в жизни

В школах в Хабаровском крае прошли уроки российского парламентаризма. Они охватили учебные заведения столицы региона, Чегдомына, Советской Гавани, Амурска, Бикина, Комсомольска-на-Амуре, а также сельских поселений Хабаровского и имени Лазо районов. По традиции о становлении и развитии органов законодательной власти школьникам рассказывают представители Законодательной Думы Хабаровского края.

Открытые уроки уже провели вице-спикер краевого парламента Сергей Луговской, депутаты Егор Калинин, Владимир Лариков, Юрий Минаев, Ирина Штепа, Елена Ларионова и другие депутаты. Вместе с представителями депутатского корпуса в проведении уроков принимают участие представители Молодёжной общественной палаты при Законодательной Думе края.

Молодые хабаровчане узнали, что история парламентаризма в России берёт начало в 1905 году с создания Государственной Думы Российской империи. Новейшая история начинается в 1993 году с принятием ныне действующей Конституции, которая разделила власть на исполнительную, законодательную и судебную, а уже в 1994 году Государственная Дума России первого созыва провела своё заседание.

Отдельно школьники узнали о Законодательной Думе Хабаровского края: её истории, структуре, основных функциях. В свою очередь, представители краевой Молодёжной общественной палаты рассказали о совещательном органе, который действует на протяжении уже 10 лет.

Актуальные вопросы о политике и о жизни, прозвучавшие от хабаровских школьников, глубокое знание истории, искренние ответы и открытая позиция самих парламентариев позволили сделать встречи полезными и интересными. К примеру, благодаря общению депутат Наталья Пудовкина выяснила, как меняются профессиональные предпочтения школьников. Многие сказали, что видят себя в будущем инженерами, программистами и спортсменами.

«Я была удивлена, ведь обычно старшеклассники заявляют, что хотят быть чиновниками и депутатами. Надеюсь, что именно благодаря таким ребятам мы обеспечим достойное будущее для нашего края», — поделилась она своим впечатлением после встречи с учащимися школы № 35 Хабаровска.

При проведении урока парламентаризма в Бикине школьников больше всего волновал вопрос профориентации.

«Дети, проживающие в небольших городах и посёлках, всегда отличались тем, что они менее политизированы. В этот раз они также задавали вопросы о возможности самореализации в жизни, помощи при поступлении в вуз и выборе профессии», — отметила депутат Татьяна Мовчан.

Аналогичные вопросы задали старшеклассники депутату Сергею Безденежных, который провёл открытый урок в средней школе посёлка Мухен.

«Знания по истории парламентаризма, подкреплённые информацией о действующей системе, укрепят чувство гражданской ответственности учащихся. Думаю, стоит продолжать практику подобных мероприятий», — посчитал депутат Борис Гладких, который провёл открытый урок в школе № 83 дальневосточной столицы.

Первому заместителю председателя Законодательной Думы края Сергею Луговскому ребята из школы № 56 Хабаровска задали немало вопросов и про депутатскую деятельность, и про ситуацию в стране. Как отметили в пресс-службе регионального парламента, дети продемонстрировали удивительное участие в происходящем вокруг, заинтересованность и волнение за судьбу своего будущего и своей страны.

«Я очень доволен встречей: урок парламентаризма вызвал большой интерес. Такие мероприятия очень важны, ведь мы должны помочь молодым людям понять, что такое парламентаризм, какова его роль в жизни общества и каждого гражданина России, а также содействовать формированию у старшеклассников активной жизненной позиции», — сказал Сергей Луговской.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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