На приморской "Земле леопарда" высадили 20 тысяч кедров

По словам директора «Земли леопарда» Татьяны Барановской, посадки кедров очень важны для главных обитателей парка — дальневосточных леопардов. Только в районе новоиспечённой аллеи обитает около 17 диких кошек из 57 зафиксированных в 2015 году. Как уточнила Татьяна Барановская, она понимает, что 20 тысяч высаженных кедров – это не так много. Однако и такой вклад, по её мнению, очень полезен для развития, и, возможно, через сто лет эти кедры станут частью настоящей кедровой тайги.