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Posted 12 мая 2015, 06:49

Published 12 мая 2015, 06:49

Modified 17 сентября 2022, 10:55

Updated 17 сентября 2022, 10:55

На приморской "Земле леопарда" высадили 20 тысяч кедров

12 мая 2015, 06:49
Через сто лет маленькие саженцы станут настоящей тайгой

Около 20 тысяч маленьких кедров высадили сотрудники национального парка «Земля леопарда» и приморского отделения WWF вместе со школьниками, студентами и добровольцами в понедельник, 11 мая. Мероприятие прошло в рамках Дня кедра уже пятый раз.

Пятый в истории Приморья День кедра был посвящён 70-й годовщине Великой Победы. Участники ставшей ежегодной акции высадили целую победную аллею кедров в Хасанском районе, неподалёку от реки Нарвы.

По словам директора «Земли леопарда» Татьяны Барановской, посадки кедров очень важны для главных обитателей парка — дальневосточных леопардов. Только в районе новоиспечённой аллеи обитает около 17 диких кошек из 57 зафиксированных в 2015 году. Как уточнила Татьяна Барановская, она понимает, что 20 тысяч высаженных кедров – это не так много. Однако и такой вклад, по её мнению, очень полезен для развития, и, возможно, через сто лет эти кедры станут частью настоящей кедровой тайги.

Директор Амурского филиала WWF России Юрий Дарман рассказал, что при наличии кедровых орехов сохраняется пищевая цепочка – орехами питаются кабаны и олени, а копытными лакомятся непосредственно редкие кошки, леопарды и тигры. Поэтому важно помнить о необходимости поддерживать среду обитания редких животных. Кроме того, кедры отвечают ещё за одну очень важную функцию – влажность. Благодаря им резко снижается вероятность возгорания леса.

Первый раз в Приморье отпраздновали День кедра 4 года назад. В 2011 году акция «Посади лес для леопарда» прошла первый раз и теперь превратилась в добрую традицию. За это время количество высаженных кедров уже превысило 1 миллион.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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