"Преображенский рыбокомбинат" первым в крае получил логотип-визитку

Приморские производители уже освоили производство популярных сыров моцарелла, риккота и качотта по итальянским рецептам. Такие сыры продаются в крупных супермаркетах и на ярмарке на центральной площади Владивостока. Свои новинки недорогого сегмента продуктов питания представили производители колбас. Овощами приморцев готово обеспечивать овощехранилище СХПК «Искра». Предприятия обеспечивает не только хранение, но и доработку, фасовку и упаковку картофеля, лука, свеклы и моркови.