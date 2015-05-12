"Преображенский рыбокомбинат" первым в крае получил логотип-визитку

Posted 12 мая 2015, 07:27
Published 12 мая 2015, 07:27
Modified 17 сентября 2022, 10:55
Updated 17 сентября 2022, 10:55
Сегодня, 12 мая, на краевой выставке продуктов питания губернатор Владимир Миклушевский вручил «Преображенскому рыбокомбинату» первое в крае свидетельство на использование логотипа-бренда «Произведено в Приморье». Кроме преображенцев, свои товары представили 18 сельхозтоваропроизводителей края.
Все продукты, представленные на стендах, приморцы могут видеть и покупать на продовольственных ярмарках и в розничной торговой сети Приморья. Это молоко, сыры, колбасы, овощи, рыба и консервы.
Продукция «Преображенского рыбокомбината» пользуется у приморцев популярностью уже давно. Компания поставляет на внутренний рынок рыбу в разных видах, пресервы, консервы, деликатесы - икру ежа, гребешок.
Решение предоставить рыбокомбинату право пользоваться логотипом-визиткой края «Произведено в Приморье» было принято на очередном заседании соответствующей комиссии. Теперь преображенцы смогут помечать специальным знаком рыбные консервы «Горбуша натуральная», «Сайра тихоокеанская натуральная», «Сайра тихоокеанская натуральная с добавлением масла». Логотип-бренд был учрежден по предложению губернатора края. Сам Владимир Миклушевский его и вручает.
«Товары с маркировкой «Произведено в Приморье» должны стать синонимом качества и экологической безопасности», – считает губернатор.
Подразумевается, что потребитель запомнит лучшие из местных товаров, что поспособствует решению задачи импортозамещения. По распоряжению главы края, проект внедрения логотипа-бренда включён в стратегию инвестиционного развития сельскохозяйственного производства края.
Приморские производители уже освоили производство популярных сыров моцарелла, риккота и качотта по итальянским рецептам. Такие сыры продаются в крупных супермаркетах и на ярмарке на центральной площади Владивостока. Свои новинки недорогого сегмента продуктов питания представили производители колбас. Овощами приморцев готово обеспечивать овощехранилище СХПК «Искра». Предприятия обеспечивает не только хранение, но и доработку, фасовку и упаковку картофеля, лука, свеклы и моркови.
Владимир Миклушевский продегустировал несколько местных продуктов и высоко оценил их вкусовые качества.