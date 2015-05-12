Приморский театр оперы и балета арендовал жильё по завышенным ценам

Однако главная проблема в сложившейся ситуации, уверены в прокуратуре, — отсутствие как на федеральном, так и на краевом уровне закона, регулирующего уровень, стоимость и квадратуру арендуемых подведомственными учреждениями помещений. По факту получается, что тот же театр оперы и балета никак не ограничен в выборе недвижимого имущества и может себе позволить снять любое жильё, любой площади, класса и стоимости. Именно это в итоге и приводит к неэффективной растрате казённых денег.