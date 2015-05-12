Приморский театр оперы и балета арендовал жильё по завышенным ценам

Posted 12 мая 2015, 07:19
Published 12 мая 2015, 07:19
Modified 15 декабря 2023, 06:47
Updated 15 декабря 2023, 06:47
Театр оперы и балета шиковал на бюджетные средства, тратя их на неоправданно дорогое жильё. Прокуратура Приморского края в ходе проведённой проверки выявила факты аренды квартир подведомственным учреждением по крайне завышенным ценам. По данным прокуратуры, размер неэффективно использованных средств из приморской казны превысил полмиллиона рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Общая сумма бюджетных средств, затраченных на аренду жилых помещений для Приморского театра оперы и балета, составила 540 тысяч рублей. При этом большинство из совершённых сделок были сделаны по крайне завышенным ценам. Так, например, театр арендовал квартиру площадью чуть больше 50 квадратных метров на 16 дней за 102,5 тысячи рублей.
Однако главная проблема в сложившейся ситуации, уверены в прокуратуре, — отсутствие как на федеральном, так и на краевом уровне закона, регулирующего уровень, стоимость и квадратуру арендуемых подведомственными учреждениями помещений. По факту получается, что тот же театр оперы и балета никак не ограничен в выборе недвижимого имущества и может себе позволить снять любое жильё, любой площади, класса и стоимости. Именно это в итоге и приводит к неэффективной растрате казённых денег.
Опираясь на все вышеизложенные факты, прокуратура Приморья направила в адрес главы региона Владимира Миклушевского и председателя Законодательного Собрания Приморского края Виктора Горчакова уведомление с просьбой принять в регионе соответствующий нормативно-правовой акт, с помощью которого можно будет чётко регулировать категорию, цену и площадь арендуемых за счёт бюджета помещений.
Ранее РИА «Восток-Медиа» уже писало о том, что прокуратура Приморского края накануне обнаружила массу нарушений в Приморском театре оперы и балета. Сотрудники храма искусств почти полгода сидели без заработной платы. При этом сам руководитель учреждения Антон Лубченко стал самым богатым культурным деятелем региона, заработав в прошлом году более 10 миллионов рублей.