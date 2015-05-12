В Приморье прошла Глобальная неделя безопасности дорожного движения

Спикеры сообщили, что в Приморье на 30 % снизилось число происшествий с детьми на дорогах. Неделя безопасности дорожного движения весьма способствует повышению сознательности родителей и детей: в ходе акции сотрудники ГИБДД учат соблюдать правила движения, проводя открытые уроки. По словам заместителя директора департамента образования и науки Приморского края Надежды Виткаловой, в преддверии летних каникул такие акции как нельзя кстати.