В Приморье прошла Глобальная неделя безопасности дорожного движения

Posted 12 мая 2015, 08:23
Published 12 мая 2015, 08:23
Modified 17 сентября 2022, 10:55
Updated 17 сентября 2022, 10:55
Сегодня в администрации Приморского края состоялась итоговая пресс-конференция, посвящённая Глобальной неделе безопасности дорожного движения. В регионе такая неделя проводилась уже в третий раз.
О том, как школьникам прививают культуру поведения на дорогах, журналистам рассказали директор департамента образования и науки Приморского края Надежда Виткалова, заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Приморскому краю Сергей Сбродов, детский омбудсмен Приморья Анна Личковаха.
Спикеры сообщили, что в Приморье на 30 % снизилось число происшествий с детьми на дорогах. Неделя безопасности дорожного движения весьма способствует повышению сознательности родителей и детей: в ходе акции сотрудники ГИБДД учат соблюдать правила движения, проводя открытые уроки. По словам заместителя директора департамента образования и науки Приморского края Надежды Виткаловой, в преддверии летних каникул такие акции как нельзя кстати.
В этом году Приморье в третий раз принимает участие в проведении «безопасной недели». О хорошем эффекте подобных акций заявил и заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Приморскому краю Сергей Сбродов.
«Приморские школьники приняли участие в разнообразных тематических программах, конкурсах, играх, коммуникативных площадках. Так, школьники Яковлевского района активно проявили себя в конкурсе рисунков, ученики школ Хасанского района получили светоотражатели, в Дальнегорске и в Уссурийске ребята приняли участие в тематических флешмобах», - рассказал он.
В рамках акции на сайте газеты «Добрая дорога детства» была размещена декларация по безопасности дорожного движения, разработанная с участием детей всего мира и призванная привлечь внимание широкой общественности к проблемам обеспечения безопасности детей на дорогах. Свои подписи в декларации поставили более 2000 юных приморцев.