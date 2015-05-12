vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 мая 2015, 23:20

Published 11 мая 2015, 23:20

Modified 17 сентября 2022, 10:55

Updated 17 сентября 2022, 10:55

Владивосток накрыл китайский циклон

11 мая 2015, 23:20
Сегодня в городе ветрено, холодно и дождливо

Во вторник, 12 мая, погоду во Владивостоке определяет мощный циклон, который пришёл в Приморье из Китая. Сегодня в городе ожидается дождливая и холодная погода, кроме того, в приморской столице поднимется очень сильный ветер порывами до 28 метров в секунду.

Наиболее интенсивный дождь во Владивостоке синоптики ожидают в обеденное время, к вечеру осадки ослабеют. Однако юго-восточный и восточный ветер, который будет сопровождать непогоду весь день, в вечерние часы только усилится, сегодня его порывы достигнут 28 метров в секунду. Дождь будет идти предстоящей ночью и завтра днём, однако его интенсивность пойдёт на убыль. Как сообщает портал «Примпогода», полностью осадки в городе прекратятся только в ночь на 14 мая. Сегодня воздух в приморской столице прогреется всего до +9… +11 градусов, но уже завтра столбик термометра начнёт подниматься. Следующие осадки в городе пройдут в пятницу, 15 мая.

Приморье сегодня также находится во власти циклона. В крае дождь, местами сильный, дует южный, юго-восточный умеренный ветер, на побережье сильный, температура воздуха составит +7...+18 градусов. Осадки в различных районах региона сохранятся как минимум до конца рабочей недели, а с завтрашнего дня начнется повышение температурного фона.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика