Владивосток накрыл китайский циклон

Наиболее интенсивный дождь во Владивостоке синоптики ожидают в обеденное время, к вечеру осадки ослабеют. Однако юго-восточный и восточный ветер, который будет сопровождать непогоду весь день, в вечерние часы только усилится, сегодня его порывы достигнут 28 метров в секунду. Дождь будет идти предстоящей ночью и завтра днём, однако его интенсивность пойдёт на убыль. Как сообщает портал «Примпогода», полностью осадки в городе прекратятся только в ночь на 14 мая. Сегодня воздух в приморской столице прогреется всего до +9… +11 градусов, но уже завтра столбик термометра начнёт подниматься. Следующие осадки в городе пройдут в пятницу, 15 мая.