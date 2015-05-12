Владивосток накрыл китайский циклон

Posted 11 мая 2015, 23:20
Published 11 мая 2015, 23:20
Modified 17 сентября 2022, 10:55
Updated 17 сентября 2022, 10:55
Во вторник, 12 мая, погоду во Владивостоке определяет мощный циклон, который пришёл в Приморье из Китая. Сегодня в городе ожидается дождливая и холодная погода, кроме того, в приморской столице поднимется очень сильный ветер порывами до 28 метров в секунду.
Наиболее интенсивный дождь во Владивостоке синоптики ожидают в обеденное время, к вечеру осадки ослабеют. Однако юго-восточный и восточный ветер, который будет сопровождать непогоду весь день, в вечерние часы только усилится, сегодня его порывы достигнут 28 метров в секунду. Дождь будет идти предстоящей ночью и завтра днём, однако его интенсивность пойдёт на убыль. Как сообщает портал «Примпогода», полностью осадки в городе прекратятся только в ночь на 14 мая. Сегодня воздух в приморской столице прогреется всего до +9… +11 градусов, но уже завтра столбик термометра начнёт подниматься. Следующие осадки в городе пройдут в пятницу, 15 мая.
Приморье сегодня также находится во власти циклона. В крае дождь, местами сильный, дует южный, юго-восточный умеренный ветер, на побережье сильный, температура воздуха составит +7...+18 градусов. Осадки в различных районах региона сохранятся как минимум до конца рабочей недели, а с завтрашнего дня начнется повышение температурного фона.