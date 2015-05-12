Во Владивостоке участник разборки на дороге применил топор

Posted 12 мая 2015, 02:14
Published 12 мая 2015, 02:14
Modified 17 сентября 2022, 10:55
Updated 17 сентября 2022, 10:55
В приморской столице в процессе конфликта на дороге один из его участников применил топор. Водители не поделили узкую проезжую часть в районе улицы Воропаева. Машины даже не задели друг друга. Однако вместо того, чтобы разъехаться и не создавать помеху для других участников движения, мужчины стали выяснять отношения. При этом один из спорщиков в качестве веского аргумента вытащил топор.
Происшествие случилось напротив «Владивостокской клинической больницы № 4» на Воропаева, 5. Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», водитель Nissan Serena решил развернуться в узком месте. Но прежде чем микроавтобус окончил манёвр, путь ему преградил джип Mitsubishi. Возмущённые поведением друг друга автовладельцы выбежали на проезжую часть и начали качать права. Для убедительности один из них сразу вооружился топором. Заметив накал страстей, к водителю джипа поспешила его спутница. Девушка всячески успокаивала мужчину, поглаживая по плечу и уводя его в сторону.
В тот момент, когда конфликт казался практически исчерпанным, водитель микроавтобуса сел за руль и тронулся в путь. Однако второй раздосадованный участник инцидента решил просто так не отпускать оппонента и пнул «Ниссан» противника вдогонку. В следующую же минуту разгневанный водитель микроавтобуса выскочил из авто и нанёс удар топором по джипу. От дальнейшего кровопролития автомобилистов вновь спасли дамы. За кадром отчётливо слышно, как женщина кричит, уверяя, что нет никаких кузовных повреждений. По всей вероятности, теперь во всех подробностях инцидента предстоит разобраться полицейским.