Во Владивостоке участник разборки на дороге применил топор

В тот момент, когда конфликт казался практически исчерпанным, водитель микроавтобуса сел за руль и тронулся в путь. Однако второй раздосадованный участник инцидента решил просто так не отпускать оппонента и пнул «Ниссан» противника вдогонку. В следующую же минуту разгневанный водитель микроавтобуса выскочил из авто и нанёс удар топором по джипу. От дальнейшего кровопролития автомобилистов вновь спасли дамы. За кадром отчётливо слышно, как женщина кричит, уверяя, что нет никаких кузовных повреждений. По всей вероятности, теперь во всех подробностях инцидента предстоит разобраться полицейским.