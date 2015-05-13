Губернаторы Камчатского края и Иркутской области идут на перевыборы

Работу главы Камчатского края Путин, по данным РИА «Новости», оценил так: «В принципе работа организована удовлетворительно. Действительно, сделано немало, но сделать нужно будет ещё больше, вы понимаете. Край просто в прямом и переносном смысле слова золотой, люди замечательные. Нужно заниматься городом, экономикой, социальной сферой». Владимир Илюхин, в свою очередь, подтвердил: «Очень большой задел сделан, и хотелось бы эту работу продолжить».