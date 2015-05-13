Губернаторы Камчатского края и Иркутской области идут на перевыборы

Posted 13 мая 2015, 17:47
Published 13 мая 2015, 17:47
Modified 14 декабря 2023, 16:07
Updated 14 декабря 2023, 16:07
Президент России сегодня рано утром по дальневосточному времени отправил в отставку сразу двух губернаторов. Своих должностей лишились главы Камчатского края Владимир Илюхин и Иркутской области Сергей Ерощенко. Впрочем, они тут же были назначены исполняющими обязанности руководителей этих же регионов.
По сообщению пресс-службы Кремля, оба главы написали заявления об отставке по собственному желанию. Владимир Путин их удовлетворил. Теперь как Илюхин, так и Ерощенко примут участие в досрочных выборах глав своих регионов. Вероятно, они пройдут в сентябре 2015 года.
Владимир Путин и Владимир Илюхин. Фото пресс-службы президента России
Работу главы Камчатского края Путин, по данным РИА «Новости», оценил так: «В принципе работа организована удовлетворительно. Действительно, сделано немало, но сделать нужно будет ещё больше, вы понимаете. Край просто в прямом и переносном смысле слова золотой, люди замечательные. Нужно заниматься городом, экономикой, социальной сферой». Владимир Илюхин, в свою очередь, подтвердил: «Очень большой задел сделан, и хотелось бы эту работу продолжить».
Владимир Путин и Сергей Ерощенко. Фото пресс-службы президента России
Сергей Ерощенко, цитирует агентство, так высказался о трёх годах своей работы в Иркутске: выполнена большая работа, при этом остаются проблемы с инфраструктурой в социальной сфере и дорогами. Кроме того, вопросы о возможном переизбрании задавали жители региона.
Информационное агентство «Кам 24» отмечает, что на Камчатке разговоры о грядущем переизбрании главы велись с конца 2014 года. Однако до последнего момента в правительстве региона любую информацию об этом не подтверждали. Как отмечали эксперты РИА «Восток-Медиа», Владимир Илюхин на хорошем счету в администрации президента.
Владимир Илюхин руководит Камчатским краем с марта 2011 года. Сергей Ярощенко является губернатором Иркутской области с мая 2012 года.