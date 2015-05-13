Приморского депутата Хачатряна спецслужбы сняли с самолёта в Корею

РИА «Восток-Медиа» уже писало, что после связанных с этим нервных потрясений Артуш Арамаисович попал в реанимацию с сильным приступом. Сегодня мужчина пытался вылететь на жизненно важную процедуру в Южную Корею, однако его сняли с рейса. Помимо политической деятельности Хачатрян является и руководителем сети радиостанций, владельцем ряда СМИ. По словам его коллег, их директор на протяжении последнего года постоянно наблюдается у врачей в Корее. Близкие уверяют, что российские медики уже поставили на больном человеке крест, дав ему прогноз жизни от силы на месяц. Надежду дали только в клинике Южной Кореи, куда Хачатрян теперь регулярно, каждые 7-10 дней, летает на процедуру, продлевающую ему жизнь. По словам врача, профессора, завкафедрой психиатрии и неврологии Тихоокеанского медицинского университета Ильи Ульянова, прерывание получаемого депутатом лечения в корейской клинике повлечет за собой гибель больного.