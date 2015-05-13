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Posted 13 мая 2015, 02:45

Published 13 мая 2015, 02:45

Modified 14 декабря 2023, 16:05

Updated 14 декабря 2023, 16:05

Приморского депутата Хачатряна спецслужбы сняли с самолёта в Корею

13 мая 2015, 02:45
Сегодня сотрудники УФСБ не пустили Артуша Арамаисовича на лечение в Страну утренней свежести

Сегодня депутата Законодательного Собрания Приморского края Артуша Хачатряна сотрудники УФСБ по Приморскому краю сняли с самолёта в аэропорту Владивостока. Он не смог покинуть пределы региона и вылететь в Южную Корею на лечение. Об этом РИА «Восток-Медиа» стало известно из близкого окружения мужчины.

Сотрудники управления ФСБ вывели из самолёта народного избранника, страдающего серьёзным заболеванием. Более того, оказалось, что с 8 мая он числится в розыске. Однако ни он сам, ни его близкие и коллеги об этом не знали, это стало известно только при задержании.

Агентство ранее сообщало, что следственные действия в отношении депутата начались из-за скандала на первомайской демонстрации. Артуш Хачатрян пытался выехать на перекрытую для демонстрации дорогу, объясняя, что ему необходимо попасть к врачу, так как он умирает. При этом парламентарий предлагал представителям правопорядка сопроводить его на важную процедуру. Однако разрешить ситуацию мирным путём так и не удалось. Позже в СМИ и сети Интернет началась настоящая травля приморского законодателя.

РИА «Восток-Медиа» уже писало, что после связанных с этим нервных потрясений Артуш Арамаисович попал в реанимацию с сильным приступом. Сегодня мужчина пытался вылететь на жизненно важную процедуру в Южную Корею, однако его сняли с рейса. Помимо политической деятельности Хачатрян является и руководителем сети радиостанций, владельцем ряда СМИ. По словам его коллег, их директор на протяжении последнего года постоянно наблюдается у врачей в Корее. Близкие уверяют, что российские медики уже поставили на больном человеке крест, дав ему прогноз жизни от силы на месяц. Надежду дали только в клинике Южной Кореи, куда Хачатрян теперь регулярно, каждые 7-10 дней, летает на процедуру, продлевающую ему жизнь. По словам врача, профессора, завкафедрой психиатрии и неврологии Тихоокеанского медицинского университета Ильи Ульянова, прерывание получаемого депутатом лечения в корейской клинике повлечет за собой гибель больного.

В приморское управление следственного комитета ранее было направлено соответствующее заключение врачей о здоровье Артуша Хачатряна. Несмотря на болезнь и необходимость процедур, мужчину сегодня задержали и принудительно доставили в следственное управление, где по закону имеют право продержать двое суток.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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