Приморская прокуратура проверит, разлита ли нефть возле Владивостока

Posted 13 мая 2015, 07:54
Published 13 мая 2015, 07:54
Modified 15 декабря 2023, 06:47
Updated 15 декабря 2023, 06:47
Сегодня в интернет-пространстве появились сообщения от жителей приморской столицы о разливе нефти в районе Патрокла. По свидетельствам очевидцев, мазут и фекалии прибило к берегу бухты Соболь (рядом с бухтой Патрокл). Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», проверкой данных о причинении экологического вреда занялась прокуратура.
Местные жители уверяют, что на акватории бухты периодически заметна маслянистая плёнка из-за пришвартованных неподалёку судов. Однако в этот раз её оказалось значительно больше. Неприглядность картине добавляют и органические отходы, в обилии плавающие на волнах. На данный момент официальные структуры пока не подтвердили информацию о наличие загрязнения и возможных рисков для окружающей среды.
В пресс-службе приморского управления МЧС констатировали, что подобных жалоб им сегодня не поступало. Однако загрязнением уже заинтересовалась прокуратура. Старший помощник краевого прокурора Елена Телегина сообщила, что в ближайшее время в бухту Соболь проследует специалист ведомства. По результатам прокурорской проверки будет принято процессуальное решение.
РИА «Восток-Медиа» также писало, что чрезвычайное происшествие накануне случилось и на приморской железной дороге. В районе станций Бурлит — Волочаевский сошла с рельсов цистерна с мазутом. Однако обширного разлива нефтепродуктов удалось избежать. На ликвидацию последствий аварии привлекалось 60 человек и 16 единиц техники. На данный момент движение осуществляется в нормальном режиме. Повреждённый вагон был отбуксирован на станцию Лучегорск.