Приморская прокуратура проверит, разлита ли нефть возле Владивостока

Местные жители уверяют, что на акватории бухты периодически заметна маслянистая плёнка из-за пришвартованных неподалёку судов. Однако в этот раз её оказалось значительно больше. Неприглядность картине добавляют и органические отходы, в обилии плавающие на волнах. На данный момент официальные структуры пока не подтвердили информацию о наличие загрязнения и возможных рисков для окружающей среды.