Родители запретили 18-летней студентке участвовать в "Мисс Приморье"

«У конкурсанток каждый день проходят репетиции. Ксения оказалась не очень собранной и просто не успевала и учиться, и репетировать. Это, конечно, очень беспокоило её родителей, потому что она начала пропускать семинары и лекции. При этом другие девчонки со всем справляются. К сожалению, ей не удалось поменять ритм и образ жизни, поэтому родители запретили ей участвовать», — рассказала директор агентства «Ред Стар» и организатор конкурса «Мисс Приморье» Жанна Сычева.