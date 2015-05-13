Родители запретили 18-летней студентке участвовать в "Мисс Приморье"

Posted 13 мая 2015, 05:08
Published 13 мая 2015, 05:08
Modified 14 декабря 2023, 16:03
Updated 14 декабря 2023, 16:03
Одна из финалисток регионального конкурса красоты «Мисс Приморье — 2015» Ксения Пушкарева отказалась от участия в подготовке и, соответственно, финале конкурса. Всего за пару недель до итогового шоу «Мисс Приморье» в борьбу включилась девушка из села Вольно-Надеждинского 21-летняя Юлия Беленкова.
Восемнадцатилетняя студентка 1-го курса ДВФУ Ксения Пушкарева сняла свою кандидатуру на звание самой красивой представительницы прекрасного пола Приморского края. Девушка не справилась с серьёзной нагрузкой и не смогла совместить тренировки с учёбой, поэтому отказалась от дальнейшего участия в конкурсе.
«У конкурсанток каждый день проходят репетиции. Ксения оказалась не очень собранной и просто не успевала и учиться, и репетировать. Это, конечно, очень беспокоило её родителей, потому что она начала пропускать семинары и лекции. При этом другие девчонки со всем справляются. К сожалению, ей не удалось поменять ритм и образ жизни, поэтому родители запретили ей участвовать», — рассказала директор агентства «Ред Стар» и организатор конкурса «Мисс Приморье» Жанна Сычева.
Выбывшую участницу организаторы заменили 21-летней Юлией Беленковой из Вольно-Надеждинского. По словам Жанны Сычевой, она была 13-й по итогам отборочного тура и теперь у неё появилась возможность показать себя.
«Когда мы ей позвонили и сказали о том, что она финалистка, её счастью не было предела. Несмотря на то, что Юля приступила к репетициям гораздо позже, она со всем отлично справляется. Конечно, с ней немного занимаются дополнительно, потому что она многое пропустила. При этом сразу видны её серьёзный настрой, решительность и уверенность», — рассказала собеседница агентства.
Ранее РИА «Восток-Медиа» уже не раз сообщало о том, как в крае готовятся к "Мисс Приморье - 2015". Отборочный тур, в ходе которого жюри выбрало 12 финалисток, прошёл 12 апреля. Финал конкурса, во время которого назовут имя самой красивой девушки в регионе, пройдёт 23 мая в «Феско-Холле». Билеты на красочное шоу уже поступили в продажу.
Кроме того, на официальном сайте "Мисс Приморье" идёт голосование за самую прекрасную жительницу Приморья по версии зрителей.