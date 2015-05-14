Одна из улиц Хабаровска лишилась "большого брата"

Posted 14 мая 2015, 05:43
Published 14 мая 2015, 05:43
Modified 15 декабря 2023, 06:43
Updated 15 декабря 2023, 06:43
На одной из оживлённых улиц Хабаровска перестал работать комплекс фотовидеофиксации. Пока неясно, что послужило причиной загорания прибора на Матвеевском шоссе. Снимки обугленного прибора прислал читатель РИА «Восток-Медиа».
«Пока неизвестно, чем вызвано возгорание, поджог это или нет. Сейчас расследованием занимаются владельцы прибора. Это произошло в ночь с 10 на 11 мая», — рассказал корреспонденту агентства заместитель начальника центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) в области дорожного движения ГИБДД управления МВД России по Хабаровскому краю Владимир Боровик.
Как сообщало РИА «Восток-Медиа», в Хабаровске количество систем «Кордон» существенно уступает своим предшественникам «Крис-С». Однако последние могут распознавать нарушения только во встречном потоке машин, а первые — в обоих направлениях. «Кордоны» также используются на автомобильной трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре.