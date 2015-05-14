Одна из улиц Хабаровска лишилась "большого брата"

«Пока неизвестно, чем вызвано возгорание, поджог это или нет. Сейчас расследованием занимаются владельцы прибора. Это произошло в ночь с 10 на 11 мая», — рассказал корреспонденту агентства заместитель начальника центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) в области дорожного движения ГИБДД управления МВД России по Хабаровскому краю Владимир Боровик.