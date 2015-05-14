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Posted 14 мая 2015, 05:43

Published 14 мая 2015, 05:43

Modified 15 декабря 2023, 06:43

Updated 15 декабря 2023, 06:43

Одна из улиц Хабаровска лишилась "большого брата"

14 мая 2015, 05:43
Сюжет
Происшествие
На Матвеевском шоссе пришла в негодность система измерения скорости

На одной из оживлённых улиц Хабаровска перестал работать комплекс фотовидеофиксации. Пока неясно, что послужило причиной загорания прибора на Матвеевском шоссе. Снимки обугленного прибора прислал читатель РИА «Восток-Медиа».

«Пока неизвестно, чем вызвано возгорание, поджог это или нет. Сейчас расследованием занимаются владельцы прибора. Это произошло в ночь с 10 на 11 мая», — рассказал корреспонденту агентства заместитель начальника центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) в области дорожного движения ГИБДД управления МВД России по Хабаровскому краю Владимир Боровик.

Как сообщало РИА «Восток-Медиа», в Хабаровске количество систем «Кордон» существенно уступает своим предшественникам «Крис-С». Однако последние могут распознавать нарушения только во встречном потоке машин, а первые — в обоих направлениях. «Кордоны» также используются на автомобильной трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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