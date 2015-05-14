В деле о гибели девочки из Белогорска появился подозреваемый

В апреле этого года школьники наткнулись в лесной зоне около села Васильевка под Белогорском на детские вещи и портфель. По внешним признакам они были похожи на то, что было с собой в день пропажи у Веры Захаровой. Следователи тщательно прочесали территорию вокруг найденных предметов. Им удалось найти останки тела, волосы и заколку. Находки они отправили на генотипоскопическую экспертизу. Ранее следователи допросили около 2,5 тысячи человек, которые теоретически могли быть причастны к исчезновению Веры Захаровой.