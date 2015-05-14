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Posted 13 мая 2015, 21:09

Published 13 мая 2015, 21:09

Modified 15 декабря 2023, 06:43

Updated 15 декабря 2023, 06:43

В деле о гибели девочки из Белогорска появился подозреваемый

13 мая 2015, 21:09
Сюжет
Происшествие
Чтобы задержать злоумышленника, полицейским пришлось устраивать засады

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, когда на Дальнем Востоке была уже ночь со среды на четверг, публично заявил о задержании подозреваемого в деле об убийстве пропавшей 8 сентября прошлого года школьницы из Белогорска Веры Захаровой. РИА «Восток-Медиа» внимательно следило за этой историей. 10-летнюю девочку больше полугода безуспешно искали сотрудники правоохранительных органов, МЧС, частных охранных организаций, волонтёры. Фотороботы граждан, которые, возможно, причастны к исчезновению ребёнка, появились ещё в октябре 2014-го. Однако результатов это не дало.

В апреле этого года школьники наткнулись в лесной зоне около села Васильевка под Белогорском на детские вещи и портфель. По внешним признакам они были похожи на то, что было с собой в день пропажи у Веры Захаровой. Следователи тщательно прочесали территорию вокруг найденных предметов. Им удалось найти останки тела, волосы и заколку. Находки они отправили на генотипоскопическую экспертизу. Ранее следователи допросили около 2,5 тысячи человек, которые теоретически могли быть причастны к исчезновению Веры Захаровой.

«В ходе целого комплекса оперативно-разыскных мероприятий оперативники определили круг лиц, которые могли быть причастны к совершению преступления. По результатам генотипоскопической экспертизы установлена причастность одного из них к убийству ребёнка. Сотрудники уголовного розыска организовали засады в местах возможного его появления. При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение данного гражданина, задержали и доставили в следственное управление СК России по Амурской области», — сообщила пресс-служба приамурского управления МВД РФ.

Сейчас подозреваемый в совершении громкого преступления задержан. Ему инкриминируют пункт «в» второй части статьи № 105 Уголовного кодекса России (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряжённое с похищением человека). Следственные органы устанавливают все обстоятельства похищения и расправы над Верой Захаровой.

#Денис Объедкин#Новости#Амурская область#Происшествие
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