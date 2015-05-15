Самоубийству хабаровского врача мог предшествовать скандал с алкоголем

В следственных органах подтвердить или опровергнуть эту информацию не смогли, ссылаясь на тайну следствия. Известно, что больница имени Пиотровича в последнее время оказалась в эпицентре скандала вокруг качества оказываемых населению медицинских услуг. Главврач этого лечебного учреждения Геннадий Петров оказался среди трёх уволенных руководителей хабаровских клиник. Масштабные проверки начались после того, как в краевую столицу приехал старший помощник главы Следкома России Игорь Комиссаров. Он контролировал в регионе расследование уголовных дел против скандально известного перинатального центра. После того, как помощник Бастрыкина вник в ситуацию, он жёстко раскритиковал работу краевого Минздрава.