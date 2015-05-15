Самоубийству хабаровского врача мог предшествовать скандал с алкоголем

Posted 15 мая 2015, 17:43
Published 15 мая 2015, 17:43
Modified 14 декабря 2023, 16:07
Updated 14 декабря 2023, 16:07
Трагической гибели руководителя хирургического отделения детской краевой клинической больницы имени Пиотровича Юрия Незатаенко мог предшествовать скандал вокруг мнимого употребления алкоголя на рабочем месте. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» стало известно от источника, знакомого с ситуацией. Агентство уже писало, что краевое управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Тело повешенного мужчины было обнаружено 11 мая в лесополосе в Индустриальном районе Хабаровска недалеко от места работы врача. Юрия Незатаенко похоронили в четверг, 14 мая.
Хорошо знакомый с ситуацией сотрудник лечебного учреждения, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что к суициду специалиста могли подтолкнуть обвинения в употреблении алкоголя на рабочем месте.
«Это случилось в рабочие дни между майскими праздниками, — рассказал собеседник корреспондента агентства. — Отец, который занимает высокопоставленный пост в одной из правоохранительных структур, привёз на приём в больницу своего ребёнка. На осмотр пригласили доктора Незатаенко. Хирургической помощи маленькому пациенту не понадобилось. Однако отец ребёнка уловил запах алкоголя. Ему показалось, что доктор употреблял спиртное на рабочем месте. Возник серьёзный скандал, едва ли не «маски-шоу».
В следственных органах подтвердить или опровергнуть эту информацию не смогли, ссылаясь на тайну следствия. Известно, что больница имени Пиотровича в последнее время оказалась в эпицентре скандала вокруг качества оказываемых населению медицинских услуг. Главврач этого лечебного учреждения Геннадий Петров оказался среди трёх уволенных руководителей хабаровских клиник. Масштабные проверки начались после того, как в краевую столицу приехал старший помощник главы Следкома России Игорь Комиссаров. Он контролировал в регионе расследование уголовных дел против скандально известного перинатального центра. После того, как помощник Бастрыкина вник в ситуацию, он жёстко раскритиковал работу краевого Минздрава.
О погибшем хирурге Юрии Незатаенко коллеги отзывались как о высоком профессионале. На сайте «Медпоиск», где пациенты могут оставлять отзывы о работе того или иного врача, ушедшему из жизни завотделения больницы имени Пиотровича выставлены высшие, десятибалльные оценки по всем параметрам: компетентность, вежливость, результативность лечения.
«Люди! Мы просто не понимаем и не осознаём сейчас до конца, какого человека мы потеряли!!! — отозвалась на смерть доктора семья Борисовых. — Талантливый хирург, профессионал, отзывчивый, добродушный, скромный и порядочный. Светлая ему память! Скорбим. Он будет жить в нас, в наших детях, подарив им жизнь».
Один из коллег, работавших с Юрием Незатаенко, попытался объяснить поступок врача отчаянием от губительной, по его мнению, политики чиновников по отношению к медицине.