Задержанный экс-мэр Благовещенска не согласен с обвинениями

Мэрия Благовещенска незаконно уволила со своей должности директора муниципального предприятия «Ритуальные услуги» Галину Сыщук. Женщина направила иск о признании действий администрации незаконными. Суд восстановил её в должности, однако глава города отказался исполнять это решение. Это повлекло нарушения прав и свобод человека. Согласно законодательству, это является основанием для отрешения главы муниципального образования от должности. Кроме того, увольнение руководителя муниципального предприятия было сопряжено с исчезновением со счетов ритуального агентства 30 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Позже против уволенного мэра было возбуждено сразу 4 уголовных дела.