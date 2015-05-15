Задержанный экс-мэр Благовещенска не согласен с обвинениями

Posted 15 мая 2015, 02:33
Published 15 мая 2015, 02:33
Modified 15 декабря 2023, 06:44
Updated 15 декабря 2023, 06:44
Бывший мэр Благовещенска Александр Мигуля, задержанный в Липецкой области, не считает себя виновным по всем предъявленным ему обвинениям. Об этом сегодня сообщило информагентство «Порт Амур» со ссылкой на интервью беглого градоначальника, которое вышло в эфире телеканала Минобороны «Звезда».
«Я знал, что возбудили уголовные дела, и адвокат этими делами занимается, по статьям 283, 286 — нецелевое использование бюджетных средств, — сказал Александр Мигуля, отвечая на вопрос журналистов, почему он 4 года скрывался от правоохранительных органов. — Эти уголовные дела были возбуждены спустя год после моего снятия. Моё мнение — все дела сфабрикованы».
РИА «Восток-Медиа» писало, что Александр Мигуля лишился мэрского кресла в апреле 2010 года. Возглавлявший в то время Амурскую область Олег Кожемяко (сейчас он исполняет обязанности сахалинского губернатора) подписал постановление об отрешении градоначальника от должности в связи с поступившим на имя главы региона частным определением судебной коллегии по гражданским делам. Документ указал на нарушения со стороны Мигули федерального закона об организации местного самоуправления.
Мэрия Благовещенска незаконно уволила со своей должности директора муниципального предприятия «Ритуальные услуги» Галину Сыщук. Женщина направила иск о признании действий администрации незаконными. Суд восстановил её в должности, однако глава города отказался исполнять это решение. Это повлекло нарушения прав и свобод человека. Согласно законодательству, это является основанием для отрешения главы муниципального образования от должности. Кроме того, увольнение руководителя муниципального предприятия было сопряжено с исчезновением со счетов ритуального агентства 30 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Позже против уволенного мэра было возбуждено сразу 4 уголовных дела.
«Подозреваемый, будучи мэром Благовещенска, используя свои служебные полномочия, незаконно предоставил в собственность земельный участок площадью больше 70 тысяч квадратных метров одной из коммерческих организаций, — сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева. — Данный участок был продан без проведения торгов. Цена была существенно занижена относительно рыночной стоимости. Тем самым злоумышленник причинил ущерб государству в размере порядка 20 миллионов рублей».
С 2011 года Александр Мигуля находился в федеральном розыске. По информации старшего помощника руководителя Следственного управления СК РФ по Амурской области Алексея Лубинского, в ближайшее время бывшего мэра конвоируют в Благовещенск и поместят в следственный изолятор.